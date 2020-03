La prensa y yo

Hace pocas horas por enésima vez la televisión reprodujo los términos que Alberto Fernández descargó en televisión sobre Cristina Kirchner cuando se produjo la separación entre ambos. Son definiciones letales y violentas. Esta reiteración recae sobre un hombre que mantiene una relación obsesiva con los medios.

En una biografía a punto de agotarse (Alberto), escrito por Diego Shurman se abunda sobre la compleja relación con los medios y con su propia vicepresidente, impulsora además de su nominación.

“¡¿Vos creés que yo soy un hombre de Clarín?- dijo un voz alta. Cristina Kirchner aguardó un silencio prudencial. Te lo planteo en serio. ¿Vos creés que yo soy Clarín? – insistió su ex jefe de Gabinete. -Pero ¿estás loco?… ¡Yo nunca dije eso! -se atajó.”

“Se estaban viendo la cara después de casi diez años. Era el reencuentro de dos temperamentales cuya relación se había quebrado en 2008 por el conflicto con el campo. Él decidió pegar el portazo después del voto –no positivo- de Julio Cobos. Ella, inclemente, se empacó y nunca más le atendió el teléfono.”

-Quiero hablar para entender el sentido del encuentro. Vale la pena que nos digamos las cosas como son, porque a mí me dolió todo lo que pasó. Me pone contento hablar con vos pero me preocupa lo que pasó. No me quiero hacer el distraído como si no hubiera pasado nada.”

“El clima comenzó a enrarecerse. Ella le dio un sorbo de té de dulce de leche y se animó.

-Bueno, dale, decime.

Él, que ya había terminado su café, empezó con toda la perorata de Clarín. A la segunda vez que Cristina negó haberlo asociado con el grupo mediático, Alberto decidió ir a fondo.

-Si vos no fuiste, vos dejaste que dijeran que yo soy Clarín.-replicó, irascible.

-¡No es así, Alberto! ¡¿De dónde sacaste eso?! – se enojó ella.

– Pero, escúchame, hasta en el libro de Sandra Russo dejas decir eso.

-Bueno, eso lo dice Sandra Russo – se escudó ella.

El tema lo tenía a maltraer a Fernández desde 2011. Eses año publicó una carta abierta en el diario La Nación para acusar a Cristina de fabuladora. En el libro biográfico La Presidenta, escrito rigurosamente por Russo, hay textuales de la ex mandataria que sugieren que Alberto era vocero de Clarín.”

Uno de esos textuales es el siguiente:

“Me estaban subestimando. Yo ya había empezado las reuniones con la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el colectivo que durante años elaboro los 21 puntos originales del proyecto de la Ley de Medios. Alberto Fernández me preguntaba: -¿Qué vas a hacer con eso?. – Nada- , le decía yo. – Me interesa-. – Mira que a Clarín eso no le interesa-, me decía, y yo le contestaba: – No lo hago por si le interesa o no le interesa a Clarín-. Varias veces cruzamos ese diálogo. Era tenso.”

Cristina no quiso tirara más de la cuerda. Apeló al borrón y cuenta nueva.

-Mira, te lo digo en la cara: yo no creo que vos seas operador de Clarín.

-Ok, lo importante es qué crees vos. Y yo quiero saber qué crees vos. Si vos nunca creíste eso, yo te digo que me hiciste un daño enorme, porque acusar a alguien que hace política de ser parte de una corporación es muy dañino – reflexionó Alberto, evidentemente con la espina aún atravesada.

– Te lo repito: yo no creo eso. Si yo creyera eso no estarías hablando acá conmigo – cerró el tema Cristina.

El ex jefe de Gabinete aprovechó la inercia para exhumar otras diferencias. Y le reprochó –el ataque- al que fue sometido en 2012 por ponerse a la estatización de YPF. Ese año, en 6, 7,8 lo presentaron como el lobista de Repsol que recorre todos los programas del Grupo Clarín para defender a la corporación petrolera-.

-Y ya que estamos, Cristina, te quiero aclarar que tampoco soy un lobista de Repsol, como dijeron. “

“El ciclo insignia del Kirchnerismo, que se transmitía en la TV Pública, se hizo eco del artículo de Tiempo Argentino que reveló que Fernández, por 25 mil pesos mensuales más IVA, proveía a la empresa española y en servicio de consultoría externa, consiste en reportes sobre la actividad parlamentaria argentina.”

“Alberto, quien venía cuestionando la –política confiscatoria- del gobierno, terminó admitiendo en el programa de Jorge Lanata la existencia de un vínculo contractual con Repsol, aunque se esmeró en explicar que su raid mediático era a título personal y no como enviado de la multinacional.”

Otro capítulo (Los cruces con los periodistas) abunda sobre la prevenciones: “Alberto Fernández se lo dijo a cada uno de los integrantes de su equipo apenas iniciada la campaña. Los medios me van a querer hacer pelear con Cristina. El objetivo de ellos es dividirnos, cinceló la idea.”

