La preparatoria de la mesa del miércoles: todos piden por una silla y siguen las quejas por Ganancias

Mientras el gobierno termina de cerrar la convocatoria para este miércoles a referentes de la CGT, de las CTA y del Frente Sindical moyanista, sólo habrá uniformidad de criterios de las distintas líneas gremiales en la oposición al techo paritario. Es que algunos sectores, como los sindicatos del Tranporte, piden mayor representación en la mesa de negociación, más controles a “los formadores de precios” y consideran “limitado” el proyecto oficial para elevar el piso del pago de Ganancias a los $150 mil.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se encontraba este lunes por la tarde cerrando la convocatoria a los jefes sindicales que este 10 de febrero se sentarán en la mesa de debate junto otros ministros como Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). En paralelo, el oficialismo comunicó el proyecto del diputado Sergio Massa para que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, y los jubilados no paguen el impuesto a las Ganancias si ganan menos de 150 mil pesos brutos por mes. La novedad disparó sendos comunicados, tanto de la central de calle Azopardo como del Frente sindical para el modelo nacional, “felicitando” al gobierno por la modificación tributaria propuesta.

Pero no todos los sectores del mundo del trabajo parecen estar conformes con la iniciativa: desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) piden un lugar para la mesa del miércoles en Casa Rosada, confirmar el proceso de vacunación para los trabajadores del sector y eliminar el descuento por dicho tributo del salario de los trabajadores.

“Tendrían que invitar a (Juan Carlos) Schmid en representación de la CATT porque si hay acuerdo social, tiene que ser con el transporte adentro”, explicó Omar Maturano (La Fraternidad) a Mundo Gremial al tiempo que consultado por la reforma en Ganancias, dijo que “no podés poner techo ni piso. El salario no debería pagar Ganancias, los trabajadores ya pagamos IVA mientras no se les cobra lo debido a los grandes empresarios”.

No obstante, se mostró confiado que de la mesa de negociación con el Ejecutivo no saldrá un techo salarial: “avisaron que no habrá límites para las paritarias. Igual no pueden imponer nada porque no se sabe cuánta inflación habrá este año o si van a abrir la economía”. Reiteró que esperan una pronta campaña de vacunación para los trabajadores del transporte. “Nos dijeron que seremos prioritarios también. Veremos… Si no cumplen, sabremos qué hacer”, disparó a modo de advertencia el maquinista que hace poco más de un mes convocó a un paro de actividades por las deudas que Nación mantiene con la obra social ferroviaria.

Más dialoguista, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que “para recuperar poder adquisitivo hay que ir por arriba de la inflación anual. Hay que ir viendo el movimiento de la macro economía y siguiendo los desajustes que se generan en la cadena de precios” y mostró optimismo en alcanzar un acuerdo.

El lunes por la mañana el canillita Omar Plaini había advertido que el Frente Sindical hasta ahora no había sido invitado al acuerdo de precios y salarios: «Esperamos que la diversidad esté contemplada», remarcó. Un colaborador de Pablo Moyano, sin embargo, indicó que ya habían sido contactados por Trabajo y que de confirmarse la cita, concurriría el actual vicepresidente de Independiente. Cerca del ministro Moroni también confirmaron la convocatoria, como la de otros referentes de la Corriente Federal, como el bancario Sergio Palazzo.

También habrá representación de las centrales que agrupan a estatales. Desde la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy recordó que en la primera reunión del comité ejecutivo de la semana pasada “se expresó la extrema preocupación de todos los sectores por cómo la especulación de los formadores de precios y la falta de intervención más activa del Estado está agravando la situación de hambre y pobreza que padece nuestro pueblo”, por lo que pidieron más medidas al Ejecutivo para controlar la inflación.