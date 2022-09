La presidenta de la CE llegó a Ucrania con la integración del país al bloque en la agenda

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este jueves a Kiev para hablar del proyecto de integración de Ucrania en la UE, en su tercera visita desde el inicio de la invasión rusa.

«En Kiev, en mi tercera visita desde el inicio de la guerra de Rusia. Han cambiado tantas cosas. Ahora, Ucrania es candidata a la UE. Hablaré con (el presidente Volodimir) Zelenski y (el primer ministro) Denis Shmigal sobre la forma de seguir acercando nuestras economías y nuestros pueblos, mientras Ucrania avanza hacia la adhesión» al bloque, dijo la dirigente en su perfil de Twitter.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.

This is a great honour.

I accept it in the name of all EU citizens.

And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022