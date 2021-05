La presidenta del socialismo dijo que “el acuerdo y el consenso deben imponerse” en la pandemia – Télam

Fein dej claro que su fuerza “no se ve” como parte de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos.

La exintendenta de Rosario y flamante titular del Partido Socialista, Mnica Fein, llam a “salir de la polarizacin” entre Gobierno y oposicin, critic la “judicializacin de la poltica sanitaria” en medio de la pandemia de coronavirus porque “el acuerdo y el consenso deben imponerse” y prometi polticas para fortalecer el liderazgo femenino.

En una entrevista con Tlam, Fein (una bioqumica de 63 aos que gobern Rosario entre 2011 y 2019) se mostr conforme con el desafo de ser la primera mujer en presidir el socialismo en sus 125 aos de vida, y cont que su partido todava est “de duelo” y “acomodndose” luego de la prdida del exgobernador santafesino y referente socialista Miguel Lifschitz, quien muri hace una semana por coronavirus.

En materia poltica, dej claro que su fuerza “no se ve” como parte de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos y en cambio buscarn “fortalecer el socialismo en cada distrito” y “aportar a la construccin de una fuerza alternativa progresista”, a la vez que critic “una especulacin muy negativa para buscar, en medio de la pandemia, la discusin electoral” por parte de la oposicin.

Con el orgullo de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del @ps_argentina y con el dolor de los que ya no estn, pero con la fortaleza de su legado y el impulso de nuestros ideales, iniciamos un nuevo tiempo en el Socialismo pic.twitter.com/7qAJBhnqtx Mnica Fein (@MonicaFein) May 14, 2021

Tlam: El jueves asumi la presidencia del socialismo. Cul es el plan?

Mnica Fein: Hacer un partido mucho ms fuerte en cada una de las provincias en las que tenemos representacin y crecer en aquellas que no tenemos. Y hacia afuera aportar a la construccin de una fuerza alternativa progresista en la Argentina que construya una idea de esperanza para todos.

T: Se sumarn a alguna coalicin en las prximas elecciones?

MF: El partido Socialista es una parte y no puede solo. Creo que a esta altura ningn partido puede solo en esta profunda crisis sanitaria, econmica y social.

Hay que buscar acuerdos bsicos pero no creo en los acuerdos electorales, s en las coaliciones con puntos en comn. En ese camino vamos a buscar a sectores con los que tenemos dilogo histrico como el GEN, Libres del Sur, y otros nuevos como peronistas federales o independientes. Muchos quieren salir de esta polarizacin, y vamos a convocar a los movimientos.

T: Juntos por el Cambio (JXC) no est en esas conversaciones?

MF: Hay que dialogar con todos, pero no creo que nuestro proyecto sea una coalicin ni con JXC ni con el Frente de Todos. Creo en una alternativa que deje de mirar el espejo retrovisor para ver quin fue ms responsable de esta crisis donde 6 de cada 10 nios son pobres, y empiecen a mirar cmo salimos.

T: Cul es su lectura de este momento de pandemia?

MF: Vimos los errores del Gobierno. El primero, generar expectativas cuando haba que ser ms serio, despus no dar una absoluta transparencia en la distribucin de la vacuna, que es un bien escaso, y generar un proceso que no sea por acuerdos, en un pas donde el federalismo es importante. Pero estos errores reales y sustantivos del Gobierno deben ser tomados no para un proceso electoral, para aprovecharlo y ver cmo sacamos partido, sino para ver cmo aportamos a mejorar y resolver los problemas. Hay -por parte de la oposicin mayoritaria- una especulacin muy negativa buscar, en medio de la pandemia, la discusin electoral. El acuerdo y el consenso deben imponerse. El error del Gobierno y la decisin de la oposicin han judicializado un proceso que es de poltica sanitaria, y debe volver a ese marco. Adems hay muchas familias que no pueden garantizar sus sustento y la poltica tambin debera estar resolviendo eso.

T: Cmo impact impact la muerte de Lifschitz en el partido?

MF: Es la prdida de un dirigentes fundamental, pero hemos demostrado nuestro sustento y vamos a seguir en el Frente Progresista Cvico y Social. Antes haba un referente natural, y ahora tendremos que construir colectivamente este espacio en Santa Fe. En lo humano estamos con una profunda tristeza, era un referente para afuera y para adentro del partido. Estamos atravesando nuestro duelo. Las expectativas para 2021 y 2023 estaban puestas en l, y todava estamos acomodndonos en esta prdida. Pero hemos demostrado ya en el pasado que tenemos liderazgos, pero somos una construccin colectiva.

T: En materia de gnero que traer su presidencia partidaria?

MF: Es una gran desafo, en 125 aos soy la primera mujer. Y tuvimos por primera vez voto directo y una lista con paridad de varones y mujeres. Compitieron tres listas y sacamos ms del 53% de los votos, pero hoy estamos los tres sectores juntos en la conduccin, un socialismo en la diversidad. Yo personalmente vengo trabajando dentro del partido fortaleciendo los liderazgos de las mujeres, y acompaamos y promovemos adems de los proyectos contra la violencia de gnero, todo lo que se refiere a la economa de los cuidados, que est invisibilizada y la pandemia mostr lo importante que es.