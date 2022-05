La primera dama de EEUU se reunió con refugiados ucranianos

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, elogió la «increíble fortaleza» de los ucranianos que debieron huir de su país a causa de la invasión rusa, durante un encuentro hoy con familias de desplazados en Bucarest, capital de la vecina Rumania.

«Ustedes tienen una increíble fortaleza», dijo la esposa del presidente Joe Biden tras oír los relatos de madres y niños sobre las pruebas a las que tuvieron que sobreponerse desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

«Estamos junto a ustedes y quiero que lo sepan», dijo Jill Biden durante el encuentro en la escuela Uruguay, junto a la primera dama rumana, Carmen Iohannis, según imágenes de la televisión pública rumana TVR.

Más de 860.000 ucranianos huyeron a Rumania desde el inicio de la ofensiva rusa. La mayoría siguió camino hacia otros países, pero unos 80.000, más de la mitad de ellos niños, permanecieron en territorio rumano, según la organización de ayuda humanitaria World Vision.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI

— Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022