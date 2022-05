La primera dama de Estados Unidos visitó Ucrania de manera sorpresiva

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó este domingo una visita no anunciada a Ucrania y visitó un refugio para desplazados, informó el vocero de la Casa Blanca.

La esposa del presidente Joe Biden estuvo acompañada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, junto a quien visitó una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados, entre ellos niños.

«Quise venir en el Día de la Madre, pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania», manifestó Biden, informó la agencia de noticias AFP.

El Día de la Madre se celebraba este domingo tanto en Estados Unidos como en Ucrania, entre muchos otros países.

Biden y Zelenska se abrazaron y la primera dama estadounidense regaló a la esposa del presidente ucraniano un ramo de flores.

The video of the meeting between First Ladies Jill Biden and Olena Zelenska in Uzhhorod

The visit of First Lady Biden is a demonstration of support for Ukraine from high-ranking US officials. pic.twitter.com/HQriOBTQzW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2022