La principal prioridad es la recuperación de los ingresos reales de los argentinos

La legisladora remarcó que “después de tantos años de pérdidas, es absolutamente necesario que salarios e ingresos le ganen a la inflación. Si no hay crecimiento real de los salarios, la recuperación económica del país es pensamiento mágico”.

“Hay un precio que claramente tiene que moverse, que son los salarios de los trabajadores, que tienen que crecer por encima de los precios de la economía, y ése es el gran desafió que tenemos“, analizó la economista durante la entrevista.

En este sentido, explicó que “si no hay crecimiento de los salarios, es pensamiento mágico creer que hay posibilidades de que nuestra economía se recupere, sin consumo, sin crecimiento de la demanda y sin estímulo además para la inversión que tanto necesitamos. No podemos recuperar la inversión si no crecen los salarios y si no crece el consumo en la Argentina”.

“La principal prioridad que tiene la política económica en nuestro país, en este 2021, es la recuperación de los ingresos reales de los argentinos y de las argentinas que, después de tantos años de pérdidas, es absolutamente necesario que salarios e ingresos le ganen a la inflación”, concluyó la dirigente.

La semana pasada, gremialistas y empresarios desfilaron por la Casa Rosada para comenzar las negociaciones de cara al pacto social tripartito entre Estado, gremios y empresas, que fue convocado por Alberto Fernández a fin de estabilizar la economía en el marco de la pandemia y la crisis de deuda heredada.