La producción mundial de cocaína se disparó a niveles récord

El cultivo de coca aumentó un 35% entre 2020 y 2021, llegando a niveles récord y esparciéndose su tráfico a nuevos territorios, como el sureste de Europa y de África, informó la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Onudd).

Según un informe de Onudd, con sede en Viena, en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo.

Una vez recogidas, las hojas pasan por un proceso químico hasta obtener una pasta a la que luego se le agregan ácidos y disolventes.

The UNODC Global Report on Cocaine 2023 is out!

Global supply of cocaine is at record levels, with a similar rise in demand.

