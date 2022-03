La promesa de Alberto Fernández a Cristina Kirchner y el mensaje al interior del Frente de Todos

Como se preveía, el Jefe de Estado intentó dar vuelta la página de una primera mitad de gestión signada por la pandemia y la deuda contraída bajo la gestión macrista, para relanzar su plan de gobierno ante la mirada de sus socios políticos Cristina Fernández de Kirchner (con quien no se mostraba en público desde el 10 de diciembre) y Sergio Massa. Hubo, no obstante, una ausencia significativa: la del extitular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, cuyos motivos no fueron dados a conocer por su entorno, alimentando las especulaciones luego de que se manifestara públicamente en contra del acuerdo con el FMI, del cual la letra chica, prometió el Presidente, estará en manos de los legisladores esta semana.

No fue esta la única ausencia de La Cámpora en el acto, ya que el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, se encuentra en un viaje por España. En tanto, la organización tampoco se movilizó en las inmediaciones del Congreso.

ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRISTINA.jpg El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la apertura de la Asamblea Legislativa. Télam

Sin dudas uno de los ejes del discurso del Presidente fue el endeudamiento y el acuerdo con el FMI. “Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro”, dijo Alberto Fernández en un fragmento de su discurso que pareció tener como interlocutora a la Vicepresidenta y el ala kirchnerista de la coalición.

Sus palabras tienen como trasfondo el debate que por estas horas se da en el Frente de Todos acerca de los nuevos mecanismos institucionales para la supervivencia y resolución de conflictos del espacio político que los llevó al poder. Entre estos mecanismos se analiza la conformación de mesas políticas que eviten la exposición de las fracturas hacia el exterior (como la que ocasionó la carta de la Vicepresidenta luego de las PASO y que produjo el recambio de medio Gabinete) y, en segundo lugar, ordenar los roles al interior del Frente de Todos en momentos en que varios se posicionan de cara a 2023.

Sobre este último punto, el propio Jefe de Estado advirtió luego de las elecciones legislativas de septiembre que su «mayor aspiración» era que en el año 2023 «desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos».

En la carrera tienen un lugar asegurado el líder del Frente Renovador Sergio Massa, quien prepara una intensa agenda para 2022 que comenzará con facilitar la obtención de los votos para el acuerdo; el ministro de Interior «Wado» De Pedro, quien levantó su perfil en los últimos meses; y el propio Presidente, quien no descartó volver a presentarse «si las condiciones están dadas».

Así las cosas, Alberto Fernández también se tomó un momento de su discurso para referirse a la interna del FdT. «Un proyecto político no se sostiene solo como una coalición coyuntural o como una respuesta puntual ante una crisis específica, un proyecto político se sostiene con su vocación de seguir representando a las mayorías», pidió a los miembros de la coalición en un tramo de su discurso que pasó casi desapercibido.

Hasta ahora, todos los integrantes del Frente de Todos coinciden en que las ventajas están en mantenerse unidos y no en romper. No obstante, el tratamiento que se dará en el Congreso al acuerdo con el FMI será clave.