La propia hija de Putin recibió la vacuna contra el coronavirus: Tuvo un poco de fiebre

“Esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus”, dijo Putin durante una videoconferencia con miembros del gobierno retransmitida por la televisión. “Sé que es bastante eficaz, que otorga una inmunidad duradera”, agregó.

En las semanas anteriores a este anuncio, científicos extranjeros manifestaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo, y la OMS llamó al respeto de las “líneas directrices y directivas claras” en materia de desarrollo de este producto.

Putin detalló que una de sus hijas fue inoculada con la vacuna, bautizada “Sputnik V” (V de Victoria) en homenaje al satélite soviético. “Participó en los experimentos”, dijo, según la agencia Interfax, agregando que “tuvo un poco de fiebre y nada más”.

Agregó que su hija (no especificó cuál de ellas era) tenía una temperatura de 38° el día de la primera inyección, y bajó a poco más de 37° al día siguiente. Después de la segunda dosis volvió a tener un ligero aumento de temperatura. “Se siente bien y tiene una gran cantidad de anticuerpos”, agregó.

“Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna y todo pasa como si no se hubieran hecho nada”, agregó.

La producción industrial de la vacuna, de la cual 20 países han encargado ya 1.000 millones de dosis, comenzará en septiembre, según el presidente del fondo soberano implicado en su creación, Kirill Dmitriev. LSerá distribuida el 1 de enero de 2021.

El anuncio ruso llega cuando el mundo registra más de 736.000 muertos por la pandemia que tuvo su origen en diciembre en China.

Estados Unidos sigue siendo el país más castigado del mundo, con más de 163.000 muertos y cinco millones de infectados. Lo sigue Brasil, con más de 101.000 decesos y más de tres millones de contagios.

Aunque el ritmo de la pandemia parece estabilizarse en el mundo, con un millón de casos adicionales registrados cada cuatro días desde mediados de julio, la batalla contra el coronavirus ha recrudecido en Europa.

Desde el lunes, París obliga a utilizar mascarillas en las calles en los barrios más frecuentados de la ciudad, una medida adoptada ya en varias ciudades europeas que buscan impedir rebrotes en plena ola de calor.

La lucha contra el coronavirus es constante y ningún territorio puede darla por ganada de manera definitiva, al menos hasta estos momentos.

Nueva Zelanda anunció este martes sus primeras infecciones localmente transmitidas de coronavirus en 102 días, lo que llevó a la primera ministra Jacinda Ardern a ordenar el confinamiento de Auckland, la ciudad más grande del país.