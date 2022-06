LA PROPUESTA KISINGER

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechazó las sugerencias que su país debiera ceder territorio a Rusia a cambio de paz. La comparó con los intentos de apaciguar a la Alemania nazi. Ocurrió en en el Foro Económico Mundial en Davos, el lunes pasado, el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. sugirió que Ucrania debería ceder territorio a Moscú base sobre un acuerdo de paz.

Zelensky describió las sugerencias de Kissinger como similares a los intentos de apaciguar a los nazis en el período previo a la Segunda Guerra Mundial.

“Tengo la sensación de que en lugar del año 2022, el señor Kissinger tiene 1938 en su calendario”, dijo Y que pensó que no se dirigía a una audiencia en Davos, sino en la antigua Munich”.

En una diatriba portransmitida en su canal de YouTube el miércoles, el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovych llamó “locos” a quienes dicen que Kiev debería renunciar a la tierra.

“Llévense a otro lado las sugerencias de este tipo, que Ucrania debería comerciar con parte de su territorio”, dijo Arestovych. “Los niños mueren están muriendo aquí, los soldados frenan la metralla con sus propios cuerpos y nos están diciendo que sacrifiquemos territorio. Nunca pasará.”

El planteo de Kissinger

En su intervención en Davos, Kissinger instó a Estados Unidos y Occidente “a no buscar una vergonzosa derrota de Rusia en Ucrania, advirtiendo que podría empeorar la estabilidad a largo plazo de Europa.”

Después de decir que los países occidentales deben recordar la importancia de Rusia para Europa y no dejarse llevar “por el estado de ánimo del momento”, Kissinger también instó a Occidente a obligar a Ucrania a aceptar negociaciones con un “statu quo ante”.

“Las negociaciones deben comenzar en los próximos dos meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superarán fácilmente. Idealmente, la línea divisoria debería ser un retorno al statu quo anterior”, dijo Kissinger, de 98 años, según el Daily Telegraph. “Continuar la guerra más allá de ese punto no se trataría de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia”.

El “status quo ante” mencionado por Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon y Gerald Ford, se refiere al restablecimiento de una situación en la que Rusia controlaba formalmente Crimea e informalmente controlaba las dos regiones más orientales de Ucrania, Lugansk y Donetsk.

Kissinger, un defensor permanentede realpolitik que hace que las naciones antepongan sus objetivos prácticos a la moral y los principios, instó a los líderes europeos estar atentos el lugar de Rusia en Europa y arriesgarse a que el país forme una alianza permanente con China.

“Espero que los ucranianos igualen el heroísmo que han demostrado con sabiduría”, dijo.

Gran parte de Ucrania está de acuerdo con Zelensky en no ceder tierras a cambio de la paz. Una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev este descubrió el 82% de los ucranianos resisten a ceder ninguna de sus tierras.crania

Eso significa que la guerra se prolongará. Solo el 10% cree que vale la pena ceder tierras para acabar con la invasión, mientras que el 8% se mostró indeciso, según la encuesta realizada hace dos semanas.

La muestra no incluyó a residentes de territorios que no estaban controlados por las autoridades ucranianas antes del 24 de febrero, como Crimea, Sebastopol y algunos distritos de las regiones de Donetsk y Lugansk. La encuesta no incluyó a ciudadanos que se fueron al extranjero después del 24 de febrero.

Los críticos describieron los comentarios de Kissinger como “una intervención desafortunada”. Inna Sovsun, miembro del parlamento ucraniano, denunció la posición de Kissinger: verdaderamente vergonzosa” “¡Es una pena que el exsecretario de Estado crea que ceder parte del territorio soberano es un camino hacia la paz para cualquier país!”.

Los comentarios de Kissinger siguen a un editorial reciente del consejo editorial de The New York Times. “Habría que tomar “decisiones territoriales dolorosas” para lograr la paz.

“Al final, son los ucranianos quienes deben tomar las decisiones difíciles: son los que luchan, mueren y pierden sus hogares por la agresión rusa, y son ellos quienes deben decidir cómo sería el fin de la guerra”, dijo el consejo editorial del Times “Si el conflicto conduce a negociaciones reales, serán los líderes ucranianos quienes tendrán que tomar las dolorosas decisiones territoriales que exigirá cualquier compromiso”.

El editorial recibió una reacción violenta, incluso del asesor de Zelensky, Mykhailo Podolyak, quien dijo que “cualquier concesión a Rusia no es un camino hacia la paz, sino una guerra pospuesta durante varios años”.