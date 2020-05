El senador nacional José Emilio Neder mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual se refirió a la situación de la provincia frente a la pandemia de coronavirus y a las repercusiones de la misma tanto en Argentina como en el mundo.

Al respecto consideró que “la realidad que estamos viviendo a nivel mundial no la hubiera imaginado nunca. Es un cuadro bastante complejo porque podemos ver las falencias de los sistemas que supuestamente eran desarrollados y del primer mundo, con sistemas de salud colapsando”.

“Nos estamos dando cuenta que si bien la economía debe funcionar, la protección de nuestras vidas es lo que estamos priorizando”, subrayó Neder.

El legislador anticipó que el impacto post-pandemía “va a ser muy fuerte” y no destartó la posibilidad de que comiencen a regir con preponderancia “otras economías”.

“Vamos a vivir en una sociedad diferente, con un cuidado mucho más especial de la salud. Esta situación nos ha dejado una enseñanza tremenda. Nosotros siempre hemos vivido en la estrechez del afecto, el abrazo, el beso, el apretón de manos. Estos gestos, dada la realidad que estamos viviendo, vamos a tener que reveerlas”, dijo.

Sesión virtual

Mañana miércoles, desde la legislatura local, se realizará una sesión virtual de la que participarán los senadores de todo el país a través de un moderno sistema remoto que se adapta a las exigencias de los protocolos para contener el covid-19. Neder informó que en la antesala de la sesión “las muestras técnicas han sido muy buenas”.

“Sesionaremos desde la Cámara de Diputados junto al senador Montenegro, en un recinto amplio para respetar los protocolos sanitarios. Tenemos parte del temario que se va a abodar y vamos a darle respaldo a los DNU que ha firmado el presidente referentes a la economía, el protocolo de salud y a dotar de medidas imperiosas y necesarias para resolver la asistencia de la gente que no trabaja y de las empresas a las que hay que ayudar a pagar los sueldos”, informó.

En tal sentido detalló que la aprobación de estos decretos “va a depender del acuerdo que se llegue con la oposición” aunque destacó la unificación de criterios que se logró entre partidos de diferente color político durante el complicado contexto.

“Creo que se ha logrado en el país algo muy importante que es unificar criterios, tanto opositores como oficialistas, ante una realidad que compromete a todos. En ese sentido debo valorar que la oposición ha acompañado legislativa y ejecutivamente. Hay situaciones que van mucho más allá de las políticas. Acá no importa el color sino como colaboras. Por eso Alberto Fernández lleva este plan de manera integral”, dijo.

Agregó: “El gobernador Zamora estuvo adelantado a los acontecimientos nacionales. La desición política e institucional fue acompañada por la población santiagueña, salvo por situaciones coyunturales dentro de un protocolo tan estricto. Si no hubiésemos tomado los recaudos necesarios no tendríamos la actual situación en la provincia, donde no hay circulación comunitaria del virus. Esto habla a las claras del comportamiento de la sociedad, y siempre se agradece”.