La protección europea a los refugiados ucranianos no silencia la alarma por casos de trata

Entre los más de 6 millones de refugiados que escaparon de Ucrania por la guerra, la mayoría mujeres y niños, hay grupos vulnerables que enfrentan un gran riesgo de explotación sexual y laboral, de acuerdo a un informe de una ONG que dio cuenta que ya existen «indicios» de casos de trata de personas pese a la protección ofrecida por los países europeos.

«Ya se han detectado indicios de trata de personas: los cuerpos de seguridad informan de comportamientos sospechosos, las líneas de atención telefónica (del tema) reciben hasta cinco veces más llamadas de asesoramiento y las organizaciones que luchan contra este delito empiezan a recibir solicitudes de asistencia a personas que pueden haber sido víctimas», indicó el trabajo de La Strada, una organización con sede en Países Bajos.

«Aunque es demasiado pronto para cuantificar la magnitud del problema, los riesgos son claros, y es probable que aumenten a medida que la guerra continúe, haya más desplazados y millones de refugiados se enfrenten a la necesidad de establecerse durante más tiempo en otros países europeos», agregó el documento.

