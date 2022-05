La protesta contra la Corte también divide al movimiento obrero

No sólo la conmemoración por el del Día del Trabajo ha dividido al movimiento obrero: también el repudio contra la Corte Suprema por la decisión del cortesano Horacio Rosatti de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura.

Este sábado parte del movimiento sindical acompañará a Maximo Kirchner en su plenario gremial del PJ bonaerense como antesala de los festejos del 1° de Mayo. En cambio, la CGT eligió no marchar en esta fecha tan cara al movimiento obrero organizado, algo que no ocurrió ni siquiera durante el macrismo, para no tensar el vinculo con la Casa Rosada.

Tampoco la central obrera ha decidido marchar contra la Corte más allá de haber esbozado algún cuestionamiento a la Justicia en uno de sus últimos comunicados. En verdad los máximos referentes del sector de «Los Gordos» guardan una buena relación institucional con los jueces de la Corte.

En cambio Pablo Moyano, uno de los triunviros cegetistas, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores y las CTA, ya anunció una movilización frente al Palacio de Tribunales para el próximo 5 de mayo.

De hecho, el próximo martes el dirigente camionero ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles de la protesta

Los manifestantes pedirán la remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal en una movilización que también contará con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo.

Sin embargo, los organizadores no pudieron consensuar una misma fecha con otros referentes del kirchnerismo que observan una actitud «golpista» en los cortesanos.

Fue así que el dirigente social Luis D ‘Elía y el juez Juan Ramos Padilla decidieron marchar por separado. Asi, encabezarán una protesta el próximo 24 de mayo, desde las 18, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es el mismo: pedir la renuncia de los jueces del máximo tribunal