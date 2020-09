La Provincia aseguró que buscará la forma de enviar recursos para no perjudicar el sector turístico de Tandil

agusto costa fm tandil.mp3

“Acá no hubo represalia, castigo ni medidas arbitrarias”, aseguró el ministro Augusto Costa sobre la distribución de del fondo para Cultura y Turismo durante una entrevista en Tandil Fm 104.1. Explicó que para poder disponer de este recurso se debían cumplir dos requisitos: adherir al fondo y cumplir con las normativas sanitarias en el marco de la emergencia establecida por Nación y Provincia.

“Todos los municipios accedieron y aceptaron las normativas. Desde el 15 de agosto todos tenían conocimiento de estos requisitos”, dijo y señaló que cuando consultó a Provincia cuál era la situación de cumplimiento de las disposiciones respecto al manejo de la emergencia le informaron que Tandil, al abandonar el sistema de fases, incumplió la normativa.

“Eso me inhabilitó a mí a distribuir los recursos porque ahí sería yo quien estaría en falta como ministro. No hay medidas arbitrarias. Al revés, arbitrario es cuando los fondos se distribuyen de una manera que no queda clara. Acá se estableció cuánto y cómo se repartía por escrito”, manifestó.

En tanto, reveló que ahora buscan la forma de hacer llegar esos recursos al sector para no perjudicar a la Cultura y al Turismo de Tandil, teniendo en cuenta que si lo hacen por el mecanismo estipulado estarían infringiendo la normativa.

“No es falta de voluntad, yo hablé con el Municipio. Lo que siempre quisimos fue llegar a quienes lo necesitan. Pero si yo distribuyo el fondo, soy personalmente responsable de esto. Entonces lo que vamos a hacer no es dejar sin recursos a las áreas, sino que voy a tener reunión con los representantes de esos sectores para establecer un acompañamiento directo”, dijo

Por su parte, varios varios dirigentes del frente opositor criticaron la iniciativa por no incluir a Tandil. El Diputado Alfredo Cornejo sostuvo hoy que “Manejar los recursos con discrecionalidad es marca registrada del kirchnerismo. Axel Kicillof se agranda con la plata ajena para adoctrinar. Con Tandil no pudo y decidió sacarle recursos, una canallada del gobernador mimado de Cristina Kirchner”, escribió en su cuenta de twitter.

Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof distribuyó durante la pandemia de manera directa a los 135 distritos unos $ 19.403 M por encima de lo que les corresponde por coparticipación, a través de Adelantos del Tesoro Provincial (ATP) o del Fondo Especial de Emergencia (FEE).

En el caso de Tandil, se lo asistió financieramente durante la pandemia con unos $ 164 M ($ 121 M de ATP + $ 43 M de FEE), lo que le permitió hacer frente a la caída de la recaudación municipal y el pago de los salarios en tiempo y forma. Inclusive, la semana pasada, a pesar de haber incumplido las normas sanitarias provinciales, al Municipio de Tandil se le giró el último tramo de la asistencia financiera provincial a los municipios por un valor total de $ 1.500 M.

Debido a la decisión unilateral e inconsulta del intendente de Tandil de no cumplir con la normativa nacional y provincial en materia de Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO/DSPO), a partir de la implementación de un sistema de fases más permisivo que el establecido por los gobiernos nacional y provincial, no se pudo hacer efectivo el giro de fondos previsto en el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística.