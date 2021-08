El desconcierto, tristeza e incertidumbre que afecta a los argentinos se suma el optimismo del Presidente Fernández. “Sabemos que este proceso de vacunación que estamos viviendo es como voltear el muro y encontrar la luz del otro lado. Ahí está la puerta de salida, está acá no más. No está tan lejos. Cuando crucemos esa puerta y la mayoría estén vacunados, ahí volveremos a nuestras vidas…Tras esta epifanía auguró una primavera de esperanza: “bailar, tocar la guitarra, ir al cine…” La puerta de salida no está ahí nomás.

No llega al 20% el número de vacunados con doble vacuna. Sputnik no contesta. Son millones los argentinos ansiosos de vacunarse que no lo hacen porque falta las suficientes.

Será difícil reparar la racha letal que produjo el veto a la propuesta de millones de vacunas Pzifer: ideología, conveniencia comercial, prejuicio…Lo que fuera, costó un montón de muertos. Y una memoria eterna de las personas vinculadas a esos damnificados.

Hay si una puerta de entrada: por ahí se cuela la temible Delta, replica muchas veces más rápido y genera 1000 veces más virus en el cuerpo en comparación con las anteriores cepas siendo tan contagioso como la varicela.

A medida que se expande por el mundo, la nueva variante Delta desvela en Israel, el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, países que cuentan con más de la mitad de la población vacunada al menos con una dosis. Y explota en China.

El Centro Europeo de Prevención y Control afirma que la variante Delta es un 50% más contagiosa que la variante Alfa. Domina en Europa, y hasta un 70% más transmisible que la variante original de Wuhan.

Para fines de agosto Delta representará el 90% de los nuevos contagios de coronavirus en Europa. El Centro Europeo para la prevención de enfermedades considera que » infecta a individuos que han recibido sólo una dosis de las vacunas actualmente disponibles». Israel reimpone restricciones por coronavirus y pide no viajar a Argentina.

Según el Instituto alemán Robert Koch, la proporción de infecciones causadas por Delta se ha duplicado de una semana a la otra y es probable que gane más terreno frente a otras cepas. La señora Merkel vigila el desarrollo de lanueva variante plus y su propagación en Estados Unidos, con un quinto de nuevos casos.

La feliz Primavera se marchita. Como tantos otros anuncios.

El gran Pepe Biondi diría “Tiene suerte para la desgracia!” Ustedes ya saben a quién se refiere.