La radicalización de los antivacunas pone en riesgo la unidad de la derecha italiana – Télam

intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti cos. Del resto se il Parlamento non ha detto no all’esenzione del green pass per i minorenni chi sa quale potrebbe essere il limite?https://t.co/l8kbnWashl

Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) September 21, 2021