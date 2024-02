la reacción de Bullrich al escuchar que Torres cortaría el petróleo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullirch , volvió a referirse al enfrentamiento del presidente J avier Milei con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , un referente del PRO con quien mantenía un buen vínculo, y contó cómo vivó desde adentro este cruce. «Él me dijo que si no le enviaba la plata, cortaba el petróleo . Yo pensaba que era un chiste «, reveló la funcionaria.

«Él me vino a ver, me contó lo de la deuda y me parece que discutir con el Gobierno nacional para ver un refinanciamiento de la deuda que es algo lógico. Él me dijo que si no le enviaba la plata, cortaba el petróleo. Yo pensaba que era un chiste«, señaló la ministra.