La reacción de la oposición ante el discurso de Alberto Fernández en el Congreso

Este miércoles 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández encabezó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y dio su cuarto discurso frente a la Asamblea Legislativa. A raíz de sus palabras, distintos dirigentes de la oposición se volcaron a las redes sociales para criticar los dichos del presidente por, entre otras cosas, «estar plagado de mentiras» y haber hecho uso del espacio para «desprestigiar a la Justicia y defender a Cristina».

Uno de los que se pronunció al respecto fue el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se retiró del recinto debido «a los ataques del presidente» a la Ciudad de Buenos Aires por la disputa de la Coparticipación. Al respecto, explicó que «es inadmisible aceptar con nuestra presencia las mentiras y los ataques del Presidente a la Ciudad».

Con críticas a la Corte y guiños a Cristina Kirchner, Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias en el Congreso

«El principio del fin», advirtió en su cuenta de Twitter. Y agregó: «Hoy comenzó el final de la decadencia argentina. Luego de un siglo de fracasos este es el último discurso de Apertura de Sesiones de un Presidente que defiende este modelo que solo beneficia a los políticos. El año que viene empieza una nueva historia».

Sin embargo, no limitó sus críticas al mandatario, sino que la extendió a los «políticos de todos los espacios»: «Qué vergüenza el espectáculo que están dando los políticos, de todos los espacios, en lo que debería ser una ceremonia donde se discutan los verdaderos problemas de los argentinos. Esto es una vergüenza».

Durante su discurso, Fernández habló, entre otras cosas, del fallo de la Coparticipación.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también se expresó en las redes sociales. «Por suerte es la última vez que hay que escucharlo. Lo que viene será mejor», escribió a la par que acompañó su mensaje con una imagen haciendo referencia a las críticas de Fernández hacia la Corte y la prensa.

En esa línea, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también hizo mención de «ataque a los medios, a la Justicia y a la oposición». «120 minutos de relato. Lo mismo de siempre. Ataque a los medios, a la justicia y a la oposición. Nada sobre cómo bajar la inflacion, frenar la inseguridad o combatir el atraso educativo. Albertolandia», manifestó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Juan Manuel López, jefe de bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, calificó al mandatario de ser «bipolar». «Un Presidente bipolar, le dijo corrupta a Cristina Kirchner y trató ser su abogado defensor en el mismo discurso», expresó en Twitter.

El legislador liberal, José Luis Espert, también se dirigió a las redes para criticar el modelo kirchnerista al cual describió como «mafiapobrismo». «Es obvio que el modelo kirchnerista, más que venezolano es el MAFIAPOBRISMO. Sobre la superficie, empresarios prebendarios, mafias sindicales y políticos corruptos. Debajo de la superficie Planes sociales, marginalidad, trabajo en negro, pésima educación… sociedad de zombies», sostuvo.

Germana Figueroa Casas, diputada nacional por Santa Fe, dijo que el discurso fue una herramienta para «desprestigiar a la Justicia y defender a Cristina», además de «estar plagado de mentiras». «Habló de un país que no existe. Como rosarina me hubiera gustado escucharlo pedir justicia por las víctimas del narcotráfico y comprometerse a terminar con el flagelo. Solo echó culpas a la pandemia, a la guerra y a la herencia, tres años de gobierno y no hizo un solo mea culpa por la crisis que enfrenta nuestro país», argumentó.

Las críticas sobre la mención al fallo de la Coparticipación

Uno de los temas sobre los cuales habló el mandatario fue la Coparticipación, lo cual le valió la crítica de algunos dirigentes políticos en redes sociales.

En esa línea, quien también hizo mención de la disputa por la Coparticipación fue el actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. «La cizaña del Presidente para enfrentar a los argentinos no tiene fin. Decir que los porteños no merecen los fondos de la coparticipación porque ‘es una de las ciudades más opulentas del país’ es un insulto. No acata el fallo, desprecia a las instituciones y nos subestima», expresó.

Miembros de la Corte Suprema estuvieron presente durante la apertura de las sesiones ordinarias.

Hernán Reyes, diputado porteño por la Coalición Cívica, acusó al presidente de ser «un hipócrita» y de «repetir un latiguillo» contra la Ciudad. “Alberto Fernández hoy fue un hipócrita con la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que hace es repetir la estrategia nefasta de Zannini y Cristina Kirchner para ocultar sus fracasos sociales y económicos», manifestó.

Y agregó: «Se la pasan diciendo que el bienestar de la Ciudad no es producto de un gobierno eficiente, sino de un saqueo a los argentinos. Una hipocresía terrible. Alberto da lástima repitiendo ese latiguillo”.

Otra de las personas que refirió al tema fue el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI (CCARI), Maximiliano Ferraro. «El impúdico y violento ataque del presidente contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo de coparticipación es un nuevo ataque a la división de poderes y a la autonomía de la CABA. Un distrito que siempre resistió los embates del gobierno nacional y los intentos de desfinanciar sus cuentas públicas».