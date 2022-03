LA RECESIÓN PUTIN | 7 miradas

Paul Krugman* El alza de valor del crudo dará lugar a un aumento de los precios en los próximos meses. Mirar el pasado ayudará a evitar una recaída de la economía.

Los altos precios del crudo han provocado que los precios en las gasolineras aumenten en países de todo el mundo, de hecho, en aproximadamente la misma cantidad. Es decir, éstos son realmente los precios del combustible de Putin.

¿Por qué importa esto aquí hay un problema económico importante?. Nos guste o no, el mundo se enfrenta a un “shock Putin”: un aumento en los precios del petróleo y otras materias primas como efecto tanto de la agresión rusa como de las represalias de Occidente con sanciones económicas. Pero, ¿la conmoción de Putin conducirá a una recesión (fuera de la propia Rusia, que probablemente se enfrenta a una depresión cercana)?

La respuesta es que no tiene que hacerlo. Podemos evitar tener una “recesión Putin”. Que lo hagamos depende de nuestra respuesta política. Y para obtener esta respuesta correcta, debemos tener la mente clara sobre la naturaleza del problema.

Esta no es la primera vez que enfrentamos un aumento del valor del petróleo impulsado por eventos fuera de EE.UU. Los ejemplos famosos son los aumentos después de la guerra de Yom Kippur de 1973 y la revolución iraní de 1979, pero hay otros grandes ejemplos, como el aumento de precios de 2010-2011 cuando la economía mundial se recuperó de la crisis financiera de 2008. Ese aumento, dicho sea de paso, elevó los precios de la gasolina muy bruscamente. Sin embargo, las consecuencias económicas más amplias de esos choques anteriores variaron considerablemente. Las crisis del petróleo de la década de 1970 fueron seguidas por severas recesiones en Estados Unidos. El shock de 2010-11 no descarriló en absoluto la recuperación económica en curso. ¿Qué fue diferente?

Allá por 1997, Ben Bernanke, Mark Gertler y Mark Watson publicaron un análisis clásico de los efectos de los aumentos repentinos del petróleo en la economía de EE.UU. Llegaron a la conclusión que las recesiones que a menudo siguieron a las crisis del petróleo reflejaban principalmente “la respuesta endógena de la política monetaria”. O sea (más o menos): las recesiones ocurrieron no porque los precios del petróleo subieron, sino porque la Reserva Federal (Fed), temiendo una espiral de precios y salarios, respondió al aumento del petróleo elevando drásticamente las tasas de interés. Y eso no sucedió en 2010-2011. A pesar de la intensa presión de los republicanos que advirtieron que el dólar se estaba devaluando, Bernanke, para entonces presidente de la Fed, y sus colegas sostuvieron el rumbo y mantuvieron las tasas bajas. Los precios de la nafta se estabilizaron, la inflación no despegó y la economía siguió creciendo.

¿Qué nos dice esa experiencia sobre la situación actual? Si la inflación de EE.UU. fuera baja, la política correcta sería obvia: no aumentar tasas de interés. Desafortunadamente, hemos llegado al shock de Putin con una inflación incómodamente alta. Y aunque por lo general soy una paloma en estos asuntos, creo que la Fed debería quitar el pie del acelerador. Es decir, debería ir subiendo los tipos de interés paulatinamente para enfriar una economía que parece algo recalentada.

El alza del petróleo dará lugar a grandes cifras de inflación en los próximos meses y habrá mucha presión sobre la Fed para que reaccione de forma exagerada. Parte de esta presión provendrá de personas como McCarthy, que insisten en que los altos precios de la nafta están causados por elecciones de política interna.

*Paul Krugman recibió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía Económica. Explica los patrones del comercio internacional y la concentración geográfica de la riqueza, mediante el examen de los efectos de las economías de escala y de preferencias de los consumidores de bienes y servicios diversos.

Es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.