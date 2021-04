La reestructuración de deuda externa privada quitó presión por US$ 500 millones al mercado cambiario – Télam

Las cifras se desprenden de un informe del BCRA.

La reestructuracin de deuda financiera que llevaron adelante unas 40 empresas en el ltimo trimestre de 2020 quit presin al mercado cambiario por cerca de U$S 500 millones que, de lo contrario, hubieran sido destinados a la cancelacin de capital e intereses, inform este martes el Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA).

La deuda externa del sector privado alcanz los US$ 78.075 millones el 31 de diciembre de 2020, unos US$ 953 millones menos que al cierre del tercer trimestre a partir de una menor deuda financiera (-US$ 1.282 millones), ya que la deuda comercial mostr una suba de US$ 329 millones, seal el BCRA en su “Informe sobre Deuda Externa Privada”.

El 16 de septiembre del ao pasado, mediante la Comunicacin “A” 7106, el BCRA fij una serie de lineamientos para que empresas del sector privado que tuvieran vencimientos de deuda financiera por ms de US$ 1 milln hasta marzo de 2021 iniciaran un proceso de refinanciacin de sus compromisos con el exterior y/o ttulos de deuda local nominados en moneda extranjera, de modo de acomodar su perfil de vencimientos para normalizar el funcionamiento del mercado de cambios.

All se estableci que estas empresas pudieran acceder al mercado cambiario por hasta el 40% del vencimiento del capital y el total de intereses, pero que el 60% de capital restante deba ser refinanciado con nueva deuda externa con una vida promedio de 2 aos.

“Las renegociaciones registradas durante el cuarto trimestre de 2020 de unas 40 empresas, impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos US$ 500 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo”, apunt el Banco Central en su Informe.

Como consecuencia de esas renegociaciones, el perfilamiento de los vencimientos de la deuda financiera se vio mejorado hacia finales de 2020, por lo que la deuda exigible en el corto plazo baj del 42% de total de la deuda financiera al 39%, considerando el perfil de la deuda a final de los aos 2019 y 2020, respectivamente.

Del mismo modo, si se consideran los pagos que se deban cancelar dentro de los dos primeros aos, se pas del 56% al 51% del total de deuda.

A nivel sectorial, el 28% de la deuda externa financiera al final de 2020 se concentraba en el sector “Extraccin de petrleo crudo y gas natural”, con un stock de deuda financiera de US$ 12.001 millones, seguido del sector “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”, con el 14% de la deuda financiera por un stock de USD 6.014 millones.

Semanas atrs el BCRA extendi hasta finales de 2021 la reestructuracin de deuda externa de privados, aunque aument de US$ 1 milln a US$ 2 millones los vencimientos mensuales a reprogramar y liberar de esa obligacin a empresas que ya hayan reestructurado sus deudas bajo indicacin del BCRA en 2020 y que enfrenten vencimientos de esas reprogramaciones en 2021.

Tampoco estarn alcanzados los vencimientos de los nuevos desembolsos de prstamos ingresados a partir de 2020 y se permitir que las empresas puedan acceder al mercado de cambios con una antelacin de hasta 45 das corridos a la fecha de vencimiento, cuando la precancelacin se concrete en un proceso de canje de ttulos.