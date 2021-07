“La región está llamada a ser garante de la seguridad alimentaria del planeta” – Télam

Otero asegura que “los sistemas agroalimentarios cada vez tienen que ser mas sostenibles, prestar ms atencin a los consumidores y a la inclusin de los pequeos agricultores”.

El director general del Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), el argentino Manuel Otero, afirm que los sistemas agroalimentarios de las Amricas “no son fallidos” y que “la regin est llamada a ser garante de la seguridad alimentaria” del planeta.

Otero dialog con Tlam en la previa de la precumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se desarrollar a partir de este lunes en Roma, Italia, y que se extender hasta el mircoles 28 de julio.

El Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) -creado en 1942- es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los 34 Estados miembros para lograr el desarrollo agrcola y el bienestar rural.

El director general del IICA sostuvo que los pases del continente, que llevarn una posicin conjunta a la precumbre de Roma que consta de 16 puntos, estn “en un proceso de transformacin muy fuerte” y consider que el sector primario est “dbilmente representado” en esta discusin.A continuacin los principales tramos del reportaje con Tlam:

El argentino Manuel Otero preside el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura, organismo creado en 1942 que apoya los esfuerzos de los 34 Estados miembros para lograr el desarrollo agrcola y el bienestar rural.

-Otero, en la precumbre de Sistemas Alimentarios, qu discusiones se van a dar? Qu temas van a plantear los pases de la regin?

-La precumbre la vemos como un mbito multilateral que seguramente va a ser caja de resonancia para debatir los caminos que van a a transitar los sistemas alimentarios. Consideramos que nuestros sistemas agroalimentarios no son fallidos. Segundo, consideramos que las transformaciones que estn ocurriendo en nuestros sistemas estn buscando nuevas alianzas o ms fuertes entre la produccin y el medio ambiente. Tambin que lo que se viene es una agricultura intensiva en conocimiento, en donde hay que hacer una intensificacin productiva responsable, sostenible. Tenemos que prestar ms atencin a los temas nutricionales, a la inclusin social. Nuestro continente est ya en un proceso de transformacin muy fuerte. Es necesario acelerar ese paso para los sistemas agroalimentarios que cada vez tienen que ser mas sostenibles, prestar ms atencin a los consumidores y a la inclusin de los pequeos agricultores.

-Lo que se va a plantear en la cumbre es una discusin hacia el modelo productivo de los grandes productores de alimentos, como son los pases americanos?

-En primer lugar, la declaracin que se vaya a discutir y finalmente aprobar en ocasin de la cumbre no es vinculante. Lo que s nos parece es que se dar un debate que va a tener un momento culminante en la cumbre pero que va a continuar; nosotros estamos dispuestos a participar activamente en ese debate sabiendo primero que no hay nada que esconder, sino que hay muchas cosas buenas para mostrar. Y como est planteando en uno de los 16 mensajes -en el documento que unifica la posicin de los pases americanos ante la cumbre-, partimos de la base de que nuestro continente representa el 30% del comercio internacional (de alimentos) y genera casi un 20% de los empleos globales.

Los pases de la regin estamos llamados a ser los garantes de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Nos queremos posicionar como lo que somos: una regin muy importante en lo productivo, pero sobre todo, exportadora neta de alimentos.

-Los productores y los pases productores tienen la voz y el lugar que les corresponde por su importancia en las discusiones de los sistemas alimentarios?

-Creemos que no, que est muy dbilmente representado y, por lo tanto, nos parece que es una falla en este proceso, porque cuando arranc en junio de 2020 se nos dijo: “esta es una cumbre de todos, para la accin y donde nadie puede quedar atrs y nadie afuera” y ac vemos que los productores estn muy dbilmente representados. El IICA considera que estos deben ser el centro de todos los debates porque no hay posibilidad de generar alimentos abundantes, nutritivos y sanos sin produccin agropecuaria.

-La ganadera fue acusada en los ltimos tiempos de ser un sector muy contaminante, Por qu? Qu posicin tiene la regin?

-Los pases insisten en que el sector agropecuario es parte de la solucin y no del problema. No aceptamos que un sector en particular, en este caso la ganadera, sea puesta en el banquillo de los acusados como si fuera responsable de todos los problemas que afectan a la humanidad.

En parte, esta visin pesimista de la ganadera arranca con un documento generado a nivel multilateral en 2013 donde solo se vio la responsabilidad que tiene la actividad en la emisin de gases de efecto invernadero, pero lo que no se midi es que cuando uno coloca al bovino sobre una pastura, si bien es cierto que emite gases, lo que hace es secuestrar carbono. Un sistema ganadero bien manejado emite gases pero al mismo tiempo crea las condiciones para secuestrar carbono. Estudios realizados en Argentina demuestran que nuestros sistemas productivos en realidad, en lugar de tener un dbito en nuestra huella de carbono, tienen un crdito, porque secuestran en una proporcin de 10 a 1, lo quiere decir que retienen 10 veces ms carbono que lo que se libera al ambiente. Esto se repite para los pases del Mercosur.

-Cuenta la regin con las mediciones necesarias para respaldar sus posiciones?

-El punto es que nuestras instituciones nacionales de ciencia y tecnologa, y en esto el IICA est trabajando mucho, deben fortalecer sus investigaciones, publicar en la revistas prestigiosas internacionales e ir a los foros a defender nuestra causa. A nivel regional tenemos un mecanismo que se llama Prosisur, donde est el INTA y las instituciones pares de Brasil y Uruguay, donde tenemos que seguir apoyando estas investigaciones para neutralizar las acusaciones que sin suficientes datos nos hacen desde otras latitudes.