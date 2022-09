La reina Isabel II se encuentra bajo supervisión médica y preocupa su salud

La reina Isabel II de Gran Bretaña, de 96 años, se encontraba este jueves bajo supervisión médica en Balmoral, su residencia de verano en Escocia, después de que los médicos se preocuparan por su salud aunque sin dar detalles al respecto, informó el Palacio de Buckingham.

«Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica«, dijeron en un comunicado, que reprodujo la cadena pública BBC.

«La reina está cómoda y en Balmoral. Su familia inmediata ha sido informada». agregó el comunicado.

La flamante primera ministra, Liz Truss, escribió de inmediato en su cuenta de Twitter: «Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham a la hora del almuerzo».

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022