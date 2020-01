La respuesta de Berni a Alberto Fernández: “Nadie es dueño de la verdad absoluta”

Ministra de Seguridad Sabina Frederic, y ministro bonaerense, Sergio Berni.

Luego de que el presidente Alberto Fernández le sugiriera dejar de opinar de la seguridad federal y dedicarse a la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que toma con “mucho respeto” las declaraciones del primer mandatario pero que “nadie tiene la verdad absoluta” respecto a las discusiones en materia de seguridad.



En las últimas semanas, Berni expresó en público algunas diferencias con su par a nivel nacional, Sabina Frederic, respecto, entre otras cosas, al uso de las pistolas Taser, arma cuya utilización el funcionario bonaerense defendió.

“Tomo con mucho respeto las declaraciones de Alberto Fernández. Está muy bien que respalde a Sabina Frederic”, afirmó Berni, en tanto que subrayó que la ministra “no expresa lo que piensan la mayoría de los bonaerenses”.

“Nadie tiene la verdad absoluta, pero también existe lo opuesto complementario. Las diferencias enriquecen al debate”, expresó en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, manifestó: “Hace años que no hablo con Alberto Fernández. Le quiero decir que me dedico a la Provincia de Buenos Aires, y que nadie es dueño de la verdad absoluta. No me dolió lo que me dijo, es insignificante”.

Este domingo, en una entrevista conferida al periodista Horacio Verbitsky en “El Cohete a la Luna”, el Presidente señaló que “sería bueno” que Berni “se ocupe de la provincia de Buenos Aires”, y respaldó a Sabina Frederic, tras las críticas que esgrimió el funcionario bonaerense sobre ella.

El primer mandatario aseguró que Frederic “expresa exactamente” lo que él cree “que hay que hacer en materia de Seguridad”.

“Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien”, aseveró Fernández.

La reivindicación del Presidente a su ministra llegó días después de los chispazos que se generaron cuando Berni calificó de “disparate” la decisión de Frederic de desestimar el uso de armas taser, y la acusó de “nunca” haber estado “con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo”.

“Estoy a favor de las Taser y lo dije siempre. La ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo. Es un disparate. Hay lugares donde el uso de la Taser es imprescindible”, sorprendió Berni al apuntar contra su par nacional.

Tras los chisporroteos, Frederic y Berni se reunieron para aliviar tensiones y acordaron una agenda de trabajo conjunta.

La ministra nacional le transmitió a su par provincial su decisión de mantener las tropas que Nación destina a custodiar la Provincia.