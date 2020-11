La respuesta no es ni la toma ni la policía, es la justicia social

Kicillof sostuvo que “hay un déficit habitacional desde hace un tiempo” en la Provincia, que calificó como “un problema estructural, real y de fondo que hay que solucionar”, y señaló: “Los últimos 4 años se paró la construcción de viviendas, ante esa situación hay que reconocer el problema y después decir que no se soluciona con tomas sino con políticas de Estado”.

Puntualmente sobre las tomas en Guernica, el gobernador explicó que realizaron un censo, “con un dispositivo de cinco ministerios, con el ‘Cuervo’ Larroque que prácticamente estuvo viviendo ahí”, y detalló: “A la gran mayoría le dimos solución. Mucha gente abandonó pacíficamente la toma. Después nos encontramos con el problema de que quedaba un sector, que tiene que ver con organizaciones políticas más que con familias genuinas”.

“Yo no quería que terminara como un desalojo de esta manera. Lo hicimos pacífico hasta último momento. Es un desalojo donde no hay un solo herido. Fue la manera más pacífica para cumplir la orden judicial, porque era un terreno privado”, sostuvo el mandatario provincial, e insistió: “La respuesta no es la toma ni la policía, es la justicia social”.

En este sentido, Axel Kicillof aseguró que lanzarán “un ambicioso plan de viviendas que va a dar una perspectiva”, y desmintió las noticias de Clarín y La Nación sobre un subsidio de 300 mil pesos para evitar tomas.

Sobre la vacuna contra el coronavirus, el gobernador confirmó que están “planeando un operativo de vacunación”, que explicó que será “un trabajo muy grande y eso depende de cuánto y cuándo empezar a vacunar”. También indicó que están “trabajando con el gobierno de la Ciudad permanentemente”, y sobre el tratamiento, avisó: “No nos vamos a fijar la bandera que tiene, ni la ideología”.

Por su parte, Kicillof ratificó que estaban bajando los casos de coronavirus en el conurbano pero subiendo en el interior de la Provincia, tal cual afirmó más temprano en Radio 10, y más allá de la situación epidemiológica actual, pidió “no relajarse” ya que consideró que “está siendo muy difícil la lucha contra este virus”.

En cuanto a la temporada de verano en la Costa y las localidades turísticas, el gobernador indicó: “Estamos planteando una temporada con protocolos. Si empieza la vacunación y siguen bajando los casos, creo que podemos tener un verano que no va a ser el habitual pero vamos a estar preparados. Hay dispositivos de traslados y de alerta temprana”.

Por último, sobre el ciclo lectivo, Kicillof aclaró que “en la Provincia hubo clases todo el año” y señaló: “Todos queremos volver a la presencialidad, pero en condiciones de que no se contagien los chicos. Es lo que estamos tratando de evitar. Quiero que cuando vuelvan a clase los chicos, que las escuelas sean seguras”.