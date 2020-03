La Rioja-El Gobernador Quintela no descartó extender la cuarentena

Emergencia Sanitaria. Si así lo determina el Gobierno Nacional

El Mandatario riojano advirtió a los supermercadistas que aumenten precios que las sanciones serán muy severas y pidió a empresarios e industriales aportar al Fondo Solidario.

El Gobernador de la provincia Ricardo Quintela dio precisiones respecto a las medidas económicas y sociales que anunció el domingo. Advirtió que los supermercados o comercios que suban los precios de sus productos serán severamente sancionados y aseguró que “no hay posibilidades que si Nación decide extender la cuarentena, La Rioja no adhiera, por más que no tengamos casos de coronavirus”.

Quintela habló de la batería de medidas económicas y sociales que tomó para contener a los sectores más afectados por la cuarentena obligatoria y que se dispuso a nivel nacional que se dispuso para evitar la propagación del coronavirus. “Estas medidas implican un costo financiero importante pero lo hacemos con la satisfacción de saber que los pocos recursos que tiene la Provincia los ponemos al servicio de la gente”, aseguró.

Primeramente el Mandatario sostuvo que aquellos ciudadanos que puedan pagar los impuestos o servicios, “porque tienen descuento por planilla o porque pagan vía on line, si lo pueden abonar. La idea es que en aquellos sectores que no los puedan pagar porque su economía no se lo permite, tengan la posibilidad de que se prorrogue. También a aquellos que no tengan otro medio de pago y no puedan abonar por el aislamiento social obligatorio, les prorrogamos los vencimientos de modo tal que no tengan que estar preocupados en ir a pagar los impuestos o los servicios”, indicó el Gobernador.

Como se recordará Quintela dispuso la prórroga al pago de las boletas de la luz, el agua e internet por 30 días y así evitar que los riojanos y riojanas se movilicen a pagar, quienes deseen abonar podrán hacerlo por medio digital. También anunció la prórroga de los impuestos provinciales para los sectores más afectados en su actividad económica por la pandemia.

Por otra parte se refirió a la decisión de solicitarle a todos sus funcionarios que donen un porcentaje de su sueldos para la creación de un “Fondo de Asistencia Solidaria”.

Al respecto dijo que “el gabinete en pleno aceptó la medida en cuanto surgió la idea” y comentó que “esto surge de la Cámara de Diputados. En la ultima reunión que tuvimos manifestaron la voluntad de donar parte de su salario para la creación de un fondo, que se iría engrosando con el aporte del resto de los funcionarios de todas las funciones del Estado y todos aquellos que también quieran colaborar. En nuestro caso (la Función Ejecutiva), será obligatorio, y queremos que ese fondo sea engrosado con el aporte de todos aquellos empresarios e industriales que no la están pasando tan mal y tienen la capacidad para aportar. Ese aporte también puede ser alimentario para sumar al nodo alimentario que está manejando el ministerio de Desarrollo Social”.

“Fue una decisión colectiva, y es una imposición del Ejecutivo para ayudar a los que menos tienen, por ello me llamaron también varios Diputados para decir que querían donar, fue una iniciativa de ellos”, agregó el Gobernador.

En la ocasión, también dijo que apelaron a la sensibilidad de varios restaurantes, “que van a donar parte de la comida que daremos. Vamos a generar una suerte de banco de alimentos, pidiendo la colaboración de todos aquellos que quieran colaborar con alimentos no perecederos y con algunos perecederos”, informó.

Sobre este punto hizo referencia a una serie de denuncias que ciudadanos que habrían detectado sobreprecios en supermercados o comercios de alimentos. “Le pedimos a la gente que nos haga saber cuál es el supermercado que se está abusando e inmediatamente vamos a actuar, con fuertes sanciones que pueden llegar al decomiso y clausura del lugar; le vamos a caer con todo el peso de la ley. Vamos a ser duros, y no me va a temblar el pulso con quienes se abusan de está situación”, manifestó el Gobernador.

Finalmente, el Gobernador Quintela reiteró que “no hay posibilidades que si Nación decide extender la cuarentena, La Rioja no adhiera, por más que no tengamos casos de coronavirus”, y apeló a la buena voluntad de la ciudadanía para sobrellevar el aislamiento social. “No es fácil estar encerrados en sus casas. Pero creo que debemos poner lo mejor de cada uno de nosotros para cumplir con lo que establece el decreto presidencial. Y recalcar que no le debemos dar la oportunidad al virus de poder contagiar a los ciudadanos. La única manera para esto es que estemos todos aislados durante un tiempo hasta que desaparezca”.