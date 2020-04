La Rioja no flexibilizará la Cuarentena y se extendería hasta el 10 de mayo

Lo dejó entrever el jefe de Gabinete de Ministros de La Rioja, Juan Luna en diálogo con un medio local. “La Cuarentena en La Rioja no se flexibiliza, incluso nos vamos a poner un poco más duro; teníamos un plan para afrontar una Cuarentena administrada, pero lo vamos a posponer por lo menos una semana, para los primeros días de Mayo”, expuso.

“Después de la jornada de ayer, donde escuchamos a todos los especialistas, las medidas de flexibilización que estaban previstas para el día Lunes, las vamos a posponer por lo menos una semana más”, indicó en Medios Provincia el jefe de Gabinete.

“A partir de hoy va a haber un cerco mucho más estricto, siendo rigurosos y exigentes en el cumplimientos de las medidas tomadas por nuestro Gobierno”, agregó.

Asimismo, sostuvo que, “En La Rioja tenemos circulación por conglomerados, tenemos identificado el sector, no queremos que haya circulación comunitaria, por eso vamos a ser inflexibles”.

“Les pido a todos dos cosas: que no lo sientan como un avasallamiento de sus derechos, y que no caigan en ataques de miedo como el que hemos tenido ayer, esto no se soluciona con violencia”, continuó.

“Ayer a ultima hora tuvimos cinco casos nuevos positivo, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando; el traslado de los ciudadanos de Capital a Interior también queda en veremos, postergamos todo tipo de flexibilización”, comentó por otro lado.

Aclaró que, “Los únicos Delivery habilitados son los de Farmacia y los de Comida, todos los otros Delivery están prohibidos y la Policía ya tiene instrucciones para actuar al respecto”.

“Vamos a seguir con la circulación por DNI, pero la gente no lo entiende bien, hay un relajamiento evidente, la gente tiene que entender que debe quedarse en su casa”, dijo.

Luna consideró que, “Hay que insistir con un concepto: no se trata de quién me está contagiando a mi, si no de a quién puedo estar contagiando yo; todos tenemos que presumir que tenemos el COVID-19”.

“Ya tenemos casos comprobados de abuelitos que se contagiaron porque fueron visitados por sus hijos o familiares”, advirtió.

