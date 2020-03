La Rioja-Quintela “No queremos lamentar situaciones no deseadas”

Emergencia. Lo expresó Ricardo Quintela luego de anunciar nuevas medidas

El Gobernador sostuvo en relación al coronavirus que “nos propusimos ser la provincia donde menos problemas tengamos con la pandemia”.

En el día de su cumpleaños, el Gobernador de la provincia mantuvo una entrevista con Medios Provincia, donde se refirió a las medidas preventivas anunciadas en los últimos días, y dijo que “cada medida es para proteger a la gente”.

Entrevistado por Gabriela Amoroso, el Gobernador, en principio se refirió a las decisiones tomadas tras la pandemia de coronavirus, y en el caso de nuestra provincia, el dengue, “son decisiones que hay que tomar, tratamos de equivocarnos lo menos posible, pero siempre tomamos decisiones en beneficio de la gente. Son medidas fuertes, pero no queremos lamentar después resultados negativos”.

Aclaró que en principio, la medida tomada en cuanto a la suspensión de actividades escolares, fue por 7 días, pero tras el anuncio del Presidente de la Nación, la suspensión será hasta el 31 de marzo. “Vamos a decidir oportunamente si esta extensión también corre para los empleados públicos”.

El Gobernador señaló que “todos los especialistas indicaban que lo mejor era tener los chicos en la escuela, ya que no corren riesgo o son menos vulnerables con respecto al coronavirus. En la Rioja evaluamos que esto generaría una psicosis generalizada, más por los casos de dengue que estamos teniendo. Fuimos receptores de todas esas inquietudes y esos problemas, y los temores que tenían los papás”, y agregó que “había un sector importante de la sociedad que reclamaba por lo menos una mirada distinta a la que planteaban aquellos que sugerían lo contrario”.

Seguidamente sobre este punto sostuvo Quintela que “las decisiones que significan un costo político hoy creo que serán bien vistas en día de mañana. Nos propusimos ser la provincia donde menos problemas tengamos con el tema de la pandemia. Tenemos que evitar la concentración de gente y para eso tenemos que tomar medidas que no nos gustan tomar. Son medidas fuertes que lamentablemente tenemos que tomar para después no tener que lamentar situaciones no deseadas”.

Por otra parte en relación a su actividad en estos días, señaló: “voy a acompañar a los compañeros dedicados al operativo de descacharreo, desmalezamiento, fumigación. Tenemos dos frentes, el dengue y el coronavirus, por lo tanto tenemos que atacar esos dos frentes para que los riojanos suframos lo menos posible”, indicó el Gobernador.

Ante la consulta sobre los festejos por el día de su cumpleaños, el Gobernador dijo que “pasaré mi cumpleaños tranquilo en familia, en casa, hay que dar el ejemplo; ayer suspendimos el cumpleaños de mi nieto, hay que ser responsables”.