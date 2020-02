La Rioja-Quintela suma adhesiones para presidir el PJ

El intendente propone al Gobernador como presidente del PJ.

El intendente Rodrigo Brizuela y Doria propone a Ricardo Quintela como presidente del Partido Justicialista.

Así lo dijo el jefe comunal del departamento Chilecito, al afirmar que “es el único que puede dar una mano a la gente”.

Los peronistas, desde la recuperación de la democracia a la fecha, siempre eligieron como Presidente del Partido, al Gobernador de turno.

Así fue con Carlos Menem, luego con Ángel Maza, con Luis Beder Herrera y Sergio Casas, es el actual Presidente del Partido, y hoy por hoy piden por Ricardo Quintela.

En cuento a Chilecito, pasó lo mismo, Lázaro Fonzalida, luego Fernando Rejal, y actualmente es Fonzalida, mientras que su vice es Daniel Flores; este llegó por el sector de Rejal, y desde hace unos cuatro años, Flores se fue para el sector de la ex intendente Silvia Gaitán.

La dirigencia chileciteña pide que Rodrigo Brizuela y Doria sea el Presidente del PJ, por ser el intendente de Chilecito.

El jefe comunal sostuvo que “si es el deseo de todo que yo sea, con todo gusto, y si hay otra propuesta, bienvenida será”.

No obstante, el intendente aseguró que lo que más le importa es “gobernar, tratar de a poco satisfacer las necesidades que tiene la gente, para que salgamos adelante, y eso es lo primordial”.

Asimismo, reconoció las críticas por lo que lo tildan de radical: “de que no soy justicialista, que vengo de una familia radical. Es la verdad, mi familia siempre fue radical, pero yo nunca fui radical, siempre estuve inclinado para el lado del Justicialismo, pero por convicciones, y no he nacido peronista, me hice peronista, pero no cuando inicie en la política, yo ya compartía la Doctrina de la Justicia Social de toda la vida, de chico lo pensé de esta manera, y estoy convencido de lo que estamos haciendo”.

“Estoy convencido de que nuestro gobernador Ricardo Quintela, y que el Justicialismo es el único que le puede dar una mano a la gente, o sea, buscar una igualdad en la sociedad, de que todos tengan oportunidades, y eso es la idea, la generación de oportunidades para todos, y eso es lo primordial dentro del Justicialismo”, finalizó Brizuela y Doria.