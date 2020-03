La Rioja-Ricardo Quintela ratificó la importancia de la paridad de género

El gobernador Ricardo Quintela participó del cierre del Primer Foro de debate de Mujeres con Perspectiva de Género que tuvo lugar el lunes en la sede del Partido Justicialista. En la oportunidad el Primer Mandatario provincial expresó que “las mujeres que tengo a mi lado me cambiaron la forma de pensar y la visión”.

En primera instancia, el Gobernador agradeció el recibimiento de las presentes e indicó en cuanto a los logros de las mujeres que “esto lo hicieron cada una de ustedes, nosotros no les regalamos nada”. Agregó que “las mujeres que tengo a mi lado me cambiaron la forma de pensar y la visión, todas las mujeres que me rodean tanto familiar, personal, como políticamente fueron las que sistemáticamente modificaron la visión que tenía sobre la participación y el protagonismo de la mujer”.

Sumó que “planteé públicamente la necesidad de una reforma constitucional, un acuerdo con la oposición para que la paridad tenga rango constitucional, es muy importante. A una ley se la puede modificar rápidamente, si está establecida y fijada en la constitución quedará definitivamente la paridad y La Rioja estará a la vanguardia. Por lo tanto los responsables de empezar a pensar de qué manera instalamos e incorporamos en nuestra constitución la ley de paridad va a ser básicamente responsabilidad de las mujeres”.

A su turno el presidente del PJ Sergio Casas afirmó que “siguen pasando cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Tenemos que mirar nuestros errores, construir y avanzar en la lucha”. “Hay que reconocer a tantas mujeres que militaron y que sufrieron persecuciones y lo que es peor sufren la difamación permanente y hoy nos damos cuenta”, indicó Casas.

Sumó que “quiero reconocer en todas ustedes esta militancia de poder militar y quiero reconocer al compañero Ricardo que anunció la sanción de la ley de Paridad para que ninguno camine adelante del otro sino que vayan a la par”.

Alejandra Oviedo, Secretaria de Asuntos de Gobierno y además una de las principales articuladoras para que los foros de mujeres se realicen afirmó que “hoy en la casa de todos y todas damos la bienvenida a mujeres decididas a levantar las banderas de la paridad de género”. En ese sentido subrayó el papel de las nuevas generaciones de militantes que “llegaron para quedarse”.

Además Oviedo anunció que están confirmados 35 foros de mujeres en toda la provincia donde se debatirán diferentes temas entre ellos la perspectiva de género y se discutirán sobre políticas públicas.

Conclusiones

Cabe destacar, que entre las conclusiones del foro surgieron distintos temas entre ellos “hacer realidad en la provincia de La Rioja la ley de Paridad, cuestión que consideramos una herramienta imprescindible y eficaz para lograr la igualdad real con equidad social y política”.

Solicitaron que las autoridades partidarias impartan la igualdad en la normativa vigente por lo que pidieron al presidente del Congreso del PJ para realizar la convocatoria para modificar la legislación para que respete la paridad de género para acceder a los cargos del partido.