La Rioja-“Se ha superado la expectativa con la firma de los convenios”

Pieza clave en el armado para la llegada del Presidente y el Gabinete Federal a Chilecito, el ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal realizó el balance de una jornada histórica para la Provincia, que tuvo además la presencia de diez gobernadores en el marco de la segunda reunión del Norte Grande.

En segunda instancia, fue también la Perla del Oeste la que recibió el miércoles a los gobernadores de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Catamarca, Tucumán, Corrientes y los vicegobernadores de Misiones y Santiago del Estero en el marco del “II Encuentro del Consejo Regional Argentino Norte Grande”, donde se contó también con la presencia y participación de Alberto Fernández, con Ricardo Quintela como anfitrión e impulsor de esta instancia de encuentro y debate.

Una de las piezas clave en este armado que puso a La Rioja en el centro de la escena política nacional fue el ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal, quien en diálogo con NUEVA RIOJA realizó un balance respecto de lo que dejó la visita presidencial, de los ministros y gobernadores, no sólo a nivel de firma de convenios y acuerdos, sino también como una posibilidad concreta de que los funcionarios entren en contacto directo con la realidad que vive cada lugar.

“La verdad que un evento de estas características, con doce ministros, el Presidente y el Jefe de Gabinete en el interior del país y, en particular, en el interior del interior es muy importante, porque además de los convenios sobre obras y todo lo que hemos tenido la posibilidad de firmar y que se va a traducir sin dudas en beneficios para el pueblo riojano, significó además que ellos puedan tomar contacto con la realidad de nuestra Provincia y en forma conjunta darle solución a esas problemáticas que se han venido planteando”, señaló el funcionario provincial, quien hizo hincapié además en la trascendencia de “contar con el acompañamiento federal; no recuerdo en la historia de La Rioja que se hayan firmado acuerdos de esta magnitud”.

En este marco, Rejal destacó especialmente que “el esfuerzo que hemos hecho de la mano de Ricardo (Quintela), porque indudablemente él encabeza cada una de estas gestiones, ha sido un hecho muy importante y de un amplio sentido federal”.

De igual manera, el Ministro de Producción y Ambiente remarcó la trascendencia y el significado para La Rioja de haber recibido a mandatarios provinciales del Norte Grande.

“Es este un ámbito donde entra la problemática de toda esta zona del NOA y el NEA que ha sido evaluada y ha merecido por parte del Presidente un reconocimiento a la necesidad que tienen de contar con medidas que resuelvan una situación añeja de desigualdad, de desequilibrio, que la gestión de Alberto Fernández está dispuesta a resolver. Ha sido trascendente además la presencia de diez gobernadores en nuestra Provincia, en el departamento Chilecito. Valoramos que el Presidente haya querido participar de este encuentro”.

Armado y cercanía

La llegada del Presidente, los ministros, el Jefe de Gabinete y los gobernadores, supuso una ardua tarea por parte de la provincia en materia organizativa que requirió, además de una coordinación entre los ejecutivos nacional, provincial y municipal, contexto en el que Rejal participó activamente.

“La tarea que se tuvo que realizar por parte de la Provincia, por parte del Gobierno nacional y departamental fue la de coordinar y articular las acciones, por lo que debo destacar la labor de todos los equipos”, detalló el funcionario provincial, quien dio cuenta además que “en mi caso particular nos tocó por pedido del Gobernador junto con el Jefe de Gabinete articular con el Gobierno nacional, provincial y departamental. Tengo el orgullo de decir que todo el esfuerzo que se hizo fue positivo y redundó en el éxito con que se llevó adelante la Capital Alterna. Estamos contentos”, remarcó.

En ese contexto, y teniendo en cuenta su estrecha relación con Alberto Fernández, Rejal señaló que “en lo individual, siento el orgullo de que el Presidente en su discurso mencionara actividades que realizamos en conjunto y que lo retrotraen a su niñez, a momentos felices de su vida y, por supuesto, a lo largo de tantos años hemos tenido posibilidades de encontrarnos; me ha dado la posibilidad de ser su amigo, de compartir esas vivencias de cuando era niño y venía a estas tierras que recuerda en cada oportunidad que tiene cuando viene a La Rioja e incluso cuando no viene, pero se encuentra con algún riojano. Estoy feliz de que me haya mencionado y aunque así no lo hubiera hecho, siempre que nos encontramos se manifiesta ese afecto”.

Federalismo

“Hay una frase que lo define al Presidente de la Nación que dice que va a ser el porteño más federal en la historia de la Argentina; eso denota a dónde apunta desde el punto de vista de equilibrar un país que a todas luces quedó desigual para una zona y para otra y sobre todo para los pueblos del Norte que tuvieron siempre una mayor postergación, salvo medidas excepcionales”, sostiene Fernando Rejal cuando se le pregunta por el muchas veces declamado pero pocas veces puesto en práctica federalismo.

En este sentido, el funcionario provincial destacó que “tenemos esperanza y expectativa en el gobierno de Alberto Fernández, porque previamente a su asunción había suscripto convenios con cada una de las provincias en el sentido de atender estas cuestiones que hacen al desarrollo. Y con esta jornada en Chilecito, creo que no sólo se ha cumplido largamente, sino que se ha superado la expectativa con la firma de los convenios”. En ese marco, el Ministro de Producción y Ambiente se mostró confiado en cuanto a que los convenios y acuerdos firmados con Nación permitirán reactivar la actividad económica en la Provincia.

“Varias de las obras que hemos tenido la posibilidad de visitar ya están en ejecución, como el camino de La Rioja a Chilecito, el camino de La Rioja a Chile, o el hospital nuevo en Chilecito, que el Presidente descubrió la piedra basal”, destacó Rejal, quien hizo mención además a los “convenios del área que tiene a su cargo, y que superan los 12 millones de dólares.

“Son obras de tierra adentro, acueductos, construcción de viviendas; obras como el gasoducto productivo que va a resolver el problema estructural de nuestras producciones, lo que nos permitirá ser más competitivos. Es una satisfacción saber que la problemática riojana ha sido escuchada y va a ser resuelta a partir de la firma de estos convenios”, remarcó, para profundizar luego: “Es sabido que la obra pública, las obras relacionadas con viviendas, con caminos, son motorizadores de la economía en los lugares donde se están ejecutando porque además hacen funcionar a las empresas relacionadas con la provisión, y eso nos va a permitir sin duda la reactivación económica, sumado a que cuando ese monto de dinero que se ha firmado comience a ejecutarse o se siga ejecutando, va a requerir mano de obra, materiales, servicios y todo esto se relaciona con ese desarrollo”.