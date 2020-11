La ruleta rusa

El humor de los argentinos se desplomó. Lo marca la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública. “Funcionarios que no funcionan”, tomas de propiedades, violencia, inflación agazapada, marchas protestonas, pobreza, etc, etc.

Como si fuera poco, el nivel de acatamiento se cayó. En abril el nivel de acatamiento fue de 84%; en julio el 64% y en octubre el 46%. También se vino abajo la percepción de la peligrosidad del virus. En abril el 78% lo consideraba “muy peligroso”, en julio el 53% y en octubre el 46%… En paralelo con el derrumbe vertical del Presiente (de 65% a 37%.

Soluciones a mano… ¡La vacuna! La gran utopía solucionará todos los males que nos afligen, de la mano de la poción mágica de los rusos.

Profundizan el bendito tema de la credibilidad. Dallatorre Consultores (RDT) trató esa cuestión. Los resultados:

1) Alberto Fernández: 42,4% «le cree», 50,2% «no le cree».

2) Horacio Rodríguez Larreta: 38,7% «le cree», 42,5% «no le cree».

3) María Eugenia Vidal: 35,6% «le cree», 50,2% «no le cree».

4) Patricia Bullrich: 28,3% «le cree», 56% «no le cree».

5) Axel Kicillof: 28,2% «le cree», 57,7% «no le cree».

6) Cristina Kirchner: 28% «le cree», 66,4% «no le cree».

¿La vacuna se presenta como un horizonte de felicidad?

“Sobre fin de año y principio de 2021, creo que empezaremos a vacunar. Queremos que la vacunación sea muy masiva y gratuita, que esté disponible lo antes posible… Estamos muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener la vacuna y comenzar la vacunación, su nivel de desarrollo es muy avanzado, estarían culminando la fase tres”. Son palabras del presidente Alberto Fernández.

¿Será para las fiestas de fin de año? ¿Usted qué piensa?

