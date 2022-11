La salida de Pancho Varona

Sabina vuelve al ruedo. Desde aquella caída cuando actuaba junto a Serrat en el WoZink Center de Madrid, a principios del 2020, casi no se le volvió a ver por los escenarios (pandemia mediante). Hace algunos días se lanzó el documental sobre su vida, obra de Fernando León de Araona, y Sabina iniciará su gira en Costa Rica, en febrero 2023. Un mes después, lo tendremos en Buenos Aires antes de la travesía española. La novedad es que ya no le acompañará uno de sus escuderos, Pancho Varona.

El comunicado que este difundió la semana pasada por Instagram (“Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira”) sacudió al ambiente musical español. “Sinceramente, no tengo muy claro cuáles son los motivos que me han dejado fuera. O yo no lo he entendido bien o no se me ha explicado bien. Estoy un poco desorientado. No me lo esperaba, pero es cierto que llevaba unos meses recibiendo cierto tipo de señales. La verdad es que después de 40 años juntos no creía que me fuera a quedar al margen”, escribió el guitarrista, compositor y arreglista. Pero los que conocen la intimidad de ese ambiente palpitan que ese desenlace era inevitable.

Bandas y rupturas

El periodista Juan Puchades, quien escribió uno de los libros sobre la obra musical de Sabina, atribuye la ruptura a las tensiones internas entre los músicos que acompañan a Sabina.

La llamada “Banda Sabinera” era, en realidad, una “banda tributos”, dedicada a difundir la obra del líder musical en los períodos de entregiras. La manejaban Varona y Antonio García del Diego, el otro guitarrista y escudero de Sabina. Desde hace un tiempo, ambos tomaron caminos diferentes.

El equipo de García del Diego continuó como “Benditos malditos” y Varona armó su propia formación, “La banda del pirata cojo” a la que promocionó como “la auténtica banda sabinera”. “Todas estas tensiones hicieron que se rompiera la relación de Sabina y su grupo con Varona” contó Puchades.

Agregó que “la relación entre Pancho y Sabina se limitaba estrictamente a las giras, a subirse al escenario. No mantenían más contacto, ninguno extraprofesional, no había visitas a casa de Sabina, ni amistosas, ni profesionales”.

“Mi sitio natural, donde soy más feliz en la vida es en el escenario, dos metros detrás de mi amigo y mi socio y dos metros a la izquierda. Y ese sitio, por desgracia, lo he perdido. Estoy triste”, se lamentó Varona en El País.

De Diego, por su parte, habló por TV: “Yo creo que esto viene de hace tiempo. Probablemente Joaquín debía haber tomado esta decisión antes, si la tenía en la cabeza. Por lo que sea, ya no quiere tocar con él y ahora a Pancho lo que le interesa es hacer ruido. Pancho debería estar de rodillas delante de Joaquín dándole gracias. Sin Sabina no sería nada».

Cuatro décadas juntos

La relación Sabina-Varona surgió cuatro décadas atrás, en un sótano llamado La Mandrágora que cobijaba a parte de aquella bohemia, prefigurando la gran movida madrileña. Hace algún tiempo, durante un show en el Gran Rex, en Buenos Aires Varona le susurró a Sabina: “Este es mi concierto número 1000 contigo”.

Múltiples giras, grabaciones y recitales, un centenar de composiciones juntos, el Atlético de Madrid en el corazón de ambos, habían establecido una relación potente, que ahora concluyó. “El mayor placer del mundo es tener una canción recién salida del horno, que vengan Panchito y Antoñito [García De Diego], sentarme y cantársela. Yo hago una letra, un esqueleto de música, que algunas veces ellos lo tiran y construyen otra cosa; o bien no hago nada, pero les cuento lo que me gustaría. Trabajamos en equipo mucho más que los Beatles”, afirmaba Sabina en el documental de la grabación Alivio de luto.

Testimonios y lamentos

Hace algún tiempo, en una entrevista con JotDown, y cuando ya había producido para otros artistas (Luz Casal, Ana Belén entre ellos), Varona le rendía tributo a su jefe: “La sombra de Sabina me ha proyectado, yo no hubiera compuesto para Luz ni hubiera producido a otros sin Joaquín. Al revés, la sombra de Joaquín me ha beneficiado. Pasé de tocar la guitarra en mi casa viendo la televisión a subirme a un escenario con él. Yo no tenía grupo, no pensaba ser músico, no tenía una carrera planeada ni pretensiones de tenerla. Sinceramente, todo lo que he hecho en mi vida ha sido gracias a Joaquín”. Y aún más: “Fue impresionante, conocer a García Márquez, a Gelman, a Charly García o Mike Oldfield… Charlar con Maradona, con Riquelme… no hubiera tenido posibilidad sin Joaquín”.

Pero Varona ya no estará en Buenos Aires 2023. Y se perderá entonces otra de sus pasiones que describía en la misma entrevista y al que considera “su lugar en el mundo: “Después de un concierto en Buenos Aires a mí me gusta ir a Las Cuartetas, que es una pizzería que te cuesta un euro la porción de pizza, un restaurante popular que está en la calle Corrientes, en pleno centro, y donde va la gente a comer pizza barata y pizza muy buena, acompañada a ser posible de una Stella Artois”.

Del lado de Sabina no hubo respuestas a los lamentos del guitarrista.

Aunque tiene unos cuántos temas para aludirle. “A ti te estoy hablando, a ti /que nunca sigues mis consejos, / a ti te estoy gritando, a ti / que estás metido en mi pellejo, /a ti que estás llorando ahí, /al otro lado del espejo, / a ti que no te debo / más que el empujón que anoche/ que me llevó a escribir esta canción”, escribió en “Corre, dijo la tortuga”, Mentiras Piadosas, tres décadas atrás.

O acaso: “Y si quieres también / Puedo ser tu abogado y tu juez / Tu miedo y tu fe / Tu noche y tu día / Tu rencor, tu por qué, tu agonía… O tal vez esa sombra / Que se tumba a tu lado en la alfombra / A la orilla de la chimenea / A esperar… que suba la marea» (“A la orilla de la chimenea”, en Física y Química).