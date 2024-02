La santificación de Mama Antula

Así, en una carta al padre Juárez, datada el 7 de agosto de 1780, luego de algunos meses de su llegada a Buenos Aires, donde quedan en claro su determinación, valor y virtudes heroicas, escribe: “Hoy me hallo en esta ciudad fomentando la propagación de la misma empresa, y aunque hace once meses que estoy demorada por defectos de licencias del Ilustrísimo actual (el Obispo) con todo, mi fe no varía y se sostiene en quien la da. Se me proponen varios impedimentos: el mundo está un poco alterado; los superiores no muy flexibles; los vecinos vacilando sobre mi misión; otros la reputan de fatua; en suma, cooperan a ello rumores frívolos; empero, la Providencia del Señor hará llanos los caminos, que a primera vista parecen insuperables. “Todo lo puedo en el que me conforta”. En esta atención espero firmemente recoger en breve la abundante mies que ofrece el país. Y si su Divina Majestad rodea las cosas de tal conformidad, que sea indispensable diseminarlos en todas las provincias del Virreinato y todo el Orbe, será preciso suministrarlos y anunciarlos en todos sus climas”.