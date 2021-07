La Secretaria de Comercio defendió la nueva ley de etiquetado – Télam

Espaol: “Con el octgono negro, que es muy visual y sencillo de entender, se va a garantizar la informacin”

La secretaria de Comercio Interior, Paula Espaol, defendi los alcances de la nueva ley de etiquetado, al sealar que “es un smbolo muy claro de cmo pensar de una manera sostenible una economa y un consumo sustentable, y cmo tener un consumo reflexivo y con informacin”.

En declaraciones a la emisora Futurock, Espaol destac que “la ley tiene por objetivo que la informacin en los alimentos sea clara, precisa y veraz, que cuando uno ve un alimento rpidamente pueda visualizar la informacin”.

La funcionaria remarc que “con el octgono negro, que es muy visual y sencillo de entender, se va a garantizar la informacin. Cuando no haya octgonos en el envase, significa que ese alimento no tiene exceso de azcar, grasas o sodio y es un alimento que no tiene ninguna complejidad a la hora de ser consumido”.

Ms adelante, Espaol puntualiz que “nuestro rol desde la Secretara de Comercio, como parte de un Estado presente, es el de implementar, regular y velar para que esa informacin efectivamente clara y simple. Con los ministerios de Agricultura y Salud estamos trabajando desde el ao pasado sobre este tema y la industria saba que era algo de lo que haba que conversar y discutir”.

Luego de ello, explic que “el rumbo va hacia encontrar que se usen mejores insumos. En pases de Amrica Latina se ha estudiado cmo ha bajado el consumo de este tipo de alimentos una vez que se empiezan a encontrar los octgonos, y esto tambin lleva a la industria a buscar frmulas ms saludables. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de pensar el consumo de una manera integral, educar a las industrias y a las y los consumidores”.

La secretaria de Comercio Interior enfatiz que “una parte muy importante de la Ley tiene que ver con los entornos escolares, con las publicidades para los nios, nias y adolescentes que son aquellos que tienen mayor vulnerabilidad a cierto tipo de estmulos.

Los productos que tengan octgonos no van a poder tener impresos personajes que suelen atraer a los nios”.

Luego aclar que “si los alimentos tienen octgonos no van a poder estar en establecimientos escolares. Estamos trabajando mucho en la ampliacin de los derechos que tienen las nias, nios y adolescentes como consumidores y consumidoras que a veces quedan velados porque si bien consumen, no son ellos o ellas quienes realizan la compra”.

Finalmente, Espaol subray que “con la Ley queremos evitar que alguien tenga que dar vuelta los paquetes y ver cosas que no entiende”.