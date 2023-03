La Senadora Carolina Losada habló de la posibilidad de gobernar Santa Fe – NCN

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, aclaró que no está «pensando en candidaturas» al ser consultada sobre la posibilidad de ser compañera de fórmula de Mauricio Macri en el caso de que el ex presidente se presente como candidato en 2023.

«Hoy no estoy pensando en candidaturas, estoy pensando en proyectos. En eso estamos trabajando. Yo me metí en política para tratar de cambiar las cosas que me parecían mal. A mi no me gusta cuando se ponen las candidaturas por delante de los proyectos», afirmó en radio Continental.