La senadora María Eugenia Catalfamo aseguró que «si es necesario alguna salvación al Proyecto, la haremos» – NCN

La Senadora Nacional por San Luis María Eugenia Catalfamo brindó testimonio de cómo se vive desde dentro del recinto el debate pro el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.

En este sentido sostuvo que se siente “orgullosa” de poder estar presente en el debate como joven y representante su provincia agregando que “estará en nosotros darle luz verde para que efectivamente sea Ley”.



Respecto a los cambios que el oficialismo adelantó tendrá el proyecto (lo que implicaría el voto positivo de Senadoras que estaban indecisos), Catalfamo aseveró que “en realidad todas las Leyes son perfectibles, incluyo este Proyecto” y que “si es necesario que tenga alguna salvación lo haremos de esa manera” para luego corregirse “el Ejecutivo lo hará de esa manera si es necesario”.

Vale recordar que la Senadora puntana expresó en su discurso que «este tema en particular me moviliza muchísimo, no puedo entender como en el siglo XXI las mujeres tenemos que ceder nuestra autonomía a una sociedad que nos impone un estilo de vida”.



Para justificar su voto a favor de la legalización del proyecto, continuó: «Hace un siglo las mujeres no podías ejercer nuestra profesión, administrar nuestros bienes, nuestra economía, estábamos relegadas a las tareas domésticas. Por suerte el mundo ha cambiado y existen organizaciones de mujeres y diversidades que nos piden que alcemos nuestra voz y gracias a estas personas es que hoy estamos debatiendo esta ley».

«Ya sea en la clandestinidad o no, va a seguir sucediendo. Y muchas se arriesgan a abortos clandestinos para no ser madres de manera forzada. Abortan las pibas, las jóvenes, pero también las adultas. Aún cuidándose con métodos anticonceptivos los embarazos sucedes igual». Para cerrar su exposición citó al exsenador Pino Solanas, quien falleció hace algunas semanas: «Les pido a mis colegas que por favor hagamos historia«.