La senadora nacional, Nancy Gonzalez, dio positivo de COVID-19 – NCN

La Senadora Nacional por Chubut, chubutense Nancy González, anunció a través de sus redes sociales que es positivo de COVID-19.

“En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves” explica la funcionaria en el tuit.

En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves. No tengo contactos estrechos ya q hace 10 días me encontraba aislada en mi casa. Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan — Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) November 5, 2020

Además aseveró que no tiene “contactos estrechos ya q hace 10 días me encontraba aislada en mi casa”.

“Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan Ya suman cuatro los senadores con Covid-19” sentenció la Senadora kirchnerista.

Con este caso ya son cuatro los Senadores contagiados. En la jornada de ayer también daba la noticia por la red social del pajarito azul, el representante de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (JxC), Pablo Blanco.

En su mismo bloque ya habían confirmado estar contagiados la tucumana Silvia Elías de Pérez, el misionero Humberto Schiavoni.