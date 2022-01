La Senadora Sapag denunció un encuentro «no casual» entre Macri y Rosenkrantz – NCN

La senadora nacional de Neuquén por el Frente de Todos, Silvia Sapag, consideró poco afortunado y nada casual el encuentro reciente entre el expresidente Mauricio Macri y el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en un country de Cumelén, en Villa La Angostura.

“Uno puede coincidir con las personas, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos de vacaciones y nos encontramos con algún amigo, compañero de trabajo, conocido? Eso no es lo llamativo. Lo llamativo es el contexto; una vez más están mandando un mensaje a la sociedad”, expresó la legisladora en radio El Destape.

Sobre el ex presidente Mauricio Macri y el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, la senadora opinó: “Que vacacionen en el mismo lugar es como decirnos ‘hacemos lo que queremos’. Por supuesto que no es casual”. El solo hecho de estar juntos en un lugar privado, fuera de la vista, ya nos manda un mensaje. Ellos son figuras públicas, uno en funciones, otro no, pero muy cuestionados los dos. Deberían tener ciertos cuidados si realmente tuvieran algún respeto democrático por el pueblo argentino”.

En este sentido, Sapag convocó a la marcha que se realizará el 1ro. de febrero frente a los tribunales de Comodoro Py, “para que vayamos todos a pedir por un Poder Judicial que sea justo e imparta justicia. El clamor popular en nuestra República siempre ha modificado situaciones. No pueden ser que sean cuatro personas que se elijen entre ellos”. Y opinó que si el máximo tribunal “está lleno de mujeres, sería mucho mejor”.

“La Justicia siempre se ha mostrado muy débil y muy acomodativa a los intereses del momento. Si la Justicia realmente no se transforma e imparte justicia estamos en un país que está lejos de tener Estado de Derecho”, destacó la legisladora neuquina.