La senadora Simone Tebet dijo que Brasil está ante el día más importante en una generación

Simone Tebet, la senadora que fue tercera en la primera vuelta de las elecciones y actual aliada del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) / Foto: AFP.

La senadora brasileña Simone Tebet, tercera en la primera vuelta de las elecciones y actual aliada del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para el balotaje de este domingo, aseguró luego de votar que el país está ante el día más importante en una generación.

«Hoy estamos en el día más importante, yo creo que en toda nuestra generación, cuando hablamos de país, de democracia«, afirmó al votar en la ciudad de Campo Grande (Mato Grosso do Sul, centro-oeste del país), según recoge el portal G1.

Tebet confió en que a partir de este lunes Brasil sea un país dispuesto a ser reconstruido y con el pueblo «unido de nuevo», y aseguró sentirse feliz de estar «en el lado correcto de la historia», reprodujo la agencia Sputnik.

Hoje, a vontade do povo brasileiro prevalecerá. Em jogo, a democracia e o país que queremos para os nossos filhos. Feliz por estar do lado certo da história. A partir de amanhã, teremos um país a ser reconstruído e um povo a ser novamente unido. Que o dia de hoje seja de paz. — Simone Tebet (@simonetebetbr) October 30, 2022



«Yo no defiendo a Lula, ni al Partido de los Trabajadores (PT), ni al 13 (el número del partido), yo defiendo un Brasil de todos, inclusivo, generoso, solidario, un proyecto de poder y de país que incluya los 210 millones de brasileños, un Brasil que no discrimine, que no sea homofóbico, que no sea misógino, que no sea racista, que dé igualdad y oportunidades para todos», añadió Tebet.

La senadora pertenece al partido de centro Movimiento Democrático do Brasil (MDB), que está dividido entre simpatizantes de Lula y del presidente Jair Bolsonaro, por lo que parte de la formación no vio con buenos ojos que en el balotaje Tebet hiciera abiertamente campaña a favor de Lula.

En la primera vuelta, Tebet conquistó 4,9 millones de votos, el 4,16% del total, y su participación en la campaña de Lula ha sido importante para atraer votos de los indecisos y de los electores más de centro.