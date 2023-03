La señal inglesa BBC sacó el aire a Gary Lineker por criticar al gobierno

La BBC Gary Lineker dejará temporalmente su puesto en el programa «El partido del día» a raíz de sus polémicas declaraciones contra el gobierno británico sobre su política migratoria, informó este viernes la emisora de radiotelevisión.

Lineker, de 62 años, fue duramente criticado por comparar en un tuit el lenguaje utilizado por el ejecutivo conservador de Rishi Sunak al presentar su controvertido proyecto de ley contra la inmigración irregular con la retórica de la Alemania nazi.

«La BBC ha mantenido extensas conversaciones con Gary y su equipo en los últimos días. Hemos dicho que consideramos que su reciente actividad en las redes sociales es una violación de nuestras pautas» de imparcialidad, afirmó un portavoz del ente.

Y, añadió: «La BBC ha decidido que dejará de presentar ‘El partido del día’ hasta que tengamos una posición clara y acordada sobre su uso de las redes sociales».

La polémica fue provocada por su respuesta en Twitter, donde tiene 9 millones de seguidores, a un video en el que la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, reveló el martes planes para detener y expulsar a quienes lleguen al país de forma irregular, impedirles pedir asilo y prohibirles de por vida obtener la nacionalidad británica.

«No hay una gran afluencia. Aceptamos muchos menos refugiados que otros países europeos importantes», escribió Lineker, citado por la agencia de noticias AFP.

«Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30», concluyó quien fuera uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol inglés.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023