La soja lideró exportaciones en 2020 con más de US$14 mil millones – Télam

En el caso de la soja, los principales destinos de las exportaciones fueron China por US$ 2.173 millones (una cada del 32,0% anual), India por US$ 2.048 millones (un aumento del 23,5%) y Vietnam por US$ 1.425 millones (incremento del 5,1%)

El complejo sojero totaliz ventas al exterior por US$ 14.865 millones a lo largo de 2020 y se mantuvo como el principal sector exportador del pas -con el 27,1% del total-, a pesar de lo cual tuvo una cada interanual del 12,3%, inform el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (Indec).

En segundo lugar se ubic el complejo maicero, con el 11,2% del total, ventas por US$ 6.151 millones y un crecimiento del 2,1% respecto a 2019.

El sector automotriz cay hasta el tercer lugar producto del profundo desmoronamiento del comercio industrial en 2020 por la pandemia del coronavirus, al explicar del 7,9% del total de las ventas, por US$ 4.309 millones, con un retroceso del 39,5% respecto al ejercicio previo.

El cuarto y quinto lugar lo ocuparon los rubros petrolero-petroqumico (US$ 3.660 millones), y carne y cuero bovinos (US$ 3.368 millones), con cadas interanuales del 27,9% y 16,5%, respectivamente.

Los cinco principales rubros juntos representaron el 59% del total de ventas exteriores.

En la sexta, sptima y octava ubicacin estuvieron los sectores triguero (US$ 2.471 millones y cada del 12,9%), oro y plata (US$ 2.366 millones y retroceso del 16,7%) y pesquero (US$ 1.730 millones y decrecimiento del 3,2%).

No obstante la cada en la mayora de los rubros, se destacaron las subas del sector manisero (27,6%) y el de lcteos (25,6%) que vendieron por US$ 1.073 millones y US$ 1.002 millones, respectivamente, y se ubicaron en la novena y dcima posicin.

Otros complejos que tambin crecieron fueron el de ajo (31,8%), garbanzos (34,0%), miel (13,8%), azucarero (3,2%) y yerba mate (9,3%).

En la comparacin con el ao 2019, el sector triguero desplaz del sexto lugar al minero exportador de oro y plata.

En tanto, los sectores siderrgico y de exportacin de cebada cayeron desde los puestos nueve y diez hasta el decimoquinto y decimotercer lugar, respectivamente.

La cada de la siderurgia fue del 43,5% interanual, la segunda ms importante despus del derrumbe casi total del sector del plomo (92,8%).

Otros rubros con cadas pronunciadas fueron el de Otros minerales metalferos (71,1%), textil (36%), equino (34,8%), girasol (29,4%) y aluminio (29,3%).

Las exportaciones en 2020

En el ao 2020, producto de la gran crisis ocasionada por la pandemia, el comercio global merm drsticamente con el consecuente impacto en el intercambio comercial argentino. Esta situacin explica principalmente la cada en la mayora de los rubros analizados.

De acuerdo con anteriores datos del Indec, el ao pasado Argentina export por un total de US$ 54.884 millones -una cada del 15,7% respecto al ao anterior- e import por un valor de US$ 42.356 millones (13,8% menos que en 2019).

Respecto al maz, las principales compras las acapararon Vietnam por US$ 1.231 millones (aumento del 0,7%), Egipto con US$ 638 millones (suba del 45,8%) y Argelia por US$ 520 millones (cada del 14,9%).

En el sector automotriz las ventas a Brasil continuaron siendo el principal destino del sector pero con un fuerte desplome del 41,1% hasta los US$ 2.882 millones; seguido por Per y Chile con cadas del 41,1% y 42,6%, respectivamente.

Brasil, Chile y Estados Unidos fueron los socios principales para el polo petrolero-petroqumico, aunque en los 3 pases las ventas cayeron el 27,2%, el 24% y el 58,7%, respectivamente.

Por ltimo, China, Alemania e Israel fueron los destinos principales en carnes y cueros bovinos, destacndose el crecimiento de las ventas al ltimo de los 3 pases en el orden del 20,3%.

En la medicin por sectores, el oleaginoso (que agrupa a los complejos de soja, man, harina, pellets, porotos y aceite de soja, biodiesel, man, girasol y otros) represent el 30,5% del total de las exportaciones del pas, seguido por el sector cerealero (17,4%), el sector bovino (8%) y el automotriz (7,9%).