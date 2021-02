La soja sigue subiendo: en lo que va de la semana acumula alza de US$16 – Télam

La suba del poroto de soja fue del 1,26%, en la harina, el 0,42%, y en el aceite, el 3,81%.

La precio de la soja volvi a subir en el mercado de Chicago impulsada por los retrasos en la cosecha brasilea, lo que permiti que en lo que va de la semana el grano acumule una suba de US$ 16.

El contrato de marzo de la oleaginosa subi 1,26% (US$ 6,52) hasta los US$ 523,14 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,22% (US$ 6,34) para concluir la jornada a US$ 523,87 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el retraso de los trabajos de recoleccin del cultivo en Brasil, lo cual demora la entrada del grano del pas sudamericano en el comercio internacional.

“Esta demora ha reducido la disponibilidad de la oleaginosa en los merados globales dado que la fuerte demanda de los ltimos meses ha reducido considerablemente las existencias”, remarc la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su anlisis diario sobre la actividad en Chicago.

As, la entidad burstil rosarina explic que “esto habra conducido a cierta escasez (de grano) de corto plazo que estara apuntalando a las cotizaciones”.

Los retrasos en el progreso de cosecha en el pas sudamericano, el mximo exportador a nivel mundial, se produjeron por las abundante lluvias que dieron en sus zonas productoras, lo cual demora la llegada de los granos a los puertos.

Este suceso se da en un contexto de fuerte demanda internacional, encabezada por China, y con bajos stocks en Estados Unidos, que durante estos ltimos meses fue uno de los pocos proveedores del poroto.

Segn los ltimos datos aportados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el pas norteamericano ajusto nuevamente sus stocks de soja durante febrero, los cuales cayeron hasta las 3,25 millones de toneladas, en un marco donde China espera importar durante esta campaa 100 millones de toneladas en total.

Sin embargo, el USDA pronstico que el rea a sembrarse con soja crecera 8% respecto al ciclo anterior, aunque “los pronsticos de demanda china proyectan un panorama de ajustados stocks y altos niveles de comercio internacional de soja”, apunt la BCR.

Tambin dio apoy a la suba del poroto, el salto de 3,81% (US$ 41,45) en el precio del aceite, el cual cerr a US$ 1.127,43 la tonelada, mientras que la harina gan 0,42% (US$ 1,98) y cerr la jornada a US$ 472,11 la tonelada.

Granos

Los cereales tambin culminaron la sesin con ganancias en sus cotizaciones.El trigo encabez las subas, con una mejora en su contrato de referencia de 2,17% (US$ 5,33) para cerrar a US$ 249,95 la tonelada y alcanzar su valor mximo en cinco semanas.

El salto se dio debido a un “rebote tcnico luego de las cadas registradas en la jornada de ayer”, indic la BCR.Adems, un mercado externo activo en el da de la fecha, con compras desde Filipinas y Jordania, aadi soporte a los precios.

Por ltimo, el maz ascendi 0,99% (US$ 2,17) y se ubic en US$ 220,17 la tonelada, apuntalada por las subas en la soja y el trigo, lo cual le permiti cerrar su tercer sesin consecutiva al alza.