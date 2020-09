La soja suma catorce ruedas consecutivas en alza en Chicago y acumula una suba de casi US$40 – Télam

El precio de la soja encadenó este viernes su decimocuarta suba consecutiva en el mercado de Chicago, ciclo en el que acumuló un aumento de casi US$40, equivalente a una mejora de 11,6%, al cerrar la joranada en US$ 369,5 la tonelada, impulsado por las compras chinas de la oleaginosa estadounidense y la sequía que afecta a las principales zonas productoras del país del Norte.

De esta manera, el precio del contrato de referencia del poroto pasó de US$ 331,1 la tonelada el 24 de agosto pasado a US$ 369,5 la tonelada en el cierre de hoy, lo que significó un incremento en el precio de US$ 38,4 en 14 sesiones.

En ese mismo período, la soja disponible en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) pasó de $17.800 la tonelada a $20.000 la tonelada en el cierre de este viernes.

En base al informe diario elaborado por la entidad bursátil rosarina en su análisis sobre la actividad en Chicago, el incremento consecutivo registrado a lo largo de 14 jornadas respondió a dos factores: la sequía que atraviesa el Medio Oeste estadounidense y la fuerte demanda china de soja.

Las compras chinas de poroto estadounidense se dieron en el marco del cumplimiento del acuerdo comercial denomaindo “Fase 1” que alcanzaron ambas potencias para poner paños fríos a la guerra comercial, en la que China se comprometió a aumentar las compras de productos agropecuarios al país del Norte.

Estas dos situaciones llevaron a que el informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) diera cuenta hoy un recorte en la estimación de producción respecto al informe del mes anterior de 3 millones de toneladas, hasta las 117,4 millones de toneladas, en conjunto con una merma en los stocks finales de 16,6 a 12,5 millones de toneladas.

Asimismo, el USDA dejó sin cambios las estimaciones de exportación en 57,8 millones de toneladas y en 59,3 millones de toneladas para el volumen de procesamiento.

Bajo este panorama, desde la corredora de granos Granar señalaron que “si la celeridad de las compras chinas se sostiene, cuando Brasil está por agotar sus existencias, el mercado de soja cuenta con grandes chances de prolongar la actual firmeza”, por lo que no se descarta que los precios se mantengan o suban en el corto plazo.

El economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCBA), Gonzalo Agusto, dijo a Télam que hay varios factores que explican el crecimiento sostenido del precio de la oleaginosa.

“Las exportaciones de Estados Unidos vienen muy bien. Se está exportando más de lo esperado, en especial a China, que se está recuperando, con lo que significa que el mayor importador del mundo se recupere y compre más. Asimismo, el clima en Estados Unidos es otro punto importante que contribuyó en las subas, con sequía en el Medio Oeste, mientras los lotes están en una etapa crítica de rendimiento en Estados Unidos”, sostuvo Agusto.

Para el economista mediterráneo, “podría haber un suba adicional si se agrava el tema del clima en Estados Unidos que complique la cosecha. Pero en el mientras tanto, es más probable que estos precios se mantengan, por la buena demanda”.

Por su parte, el analista económico de la BCR, Federico Di Yenno, consideró que en la suba del precio también “está jugando un poco la probabilidad de que se desarrolle una Niña (fenómeno metereológico que produce una disminución considerable de las precipitaciones) para el momento de nuestra primavera y el verano, lo que conlleva a una caída en los rendimientos de soja y maíz en Sudamérica”.

Por otro lado, planteó que “en el mercado de los commodities agrícolas todavía no ha tenido mucho impacto el incremento de la base monetaria decidida por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que ya impactó en el oro, en los metales, pero no pegó tanto en los granos. Esto tiende a ser un soporte o una presión al alza en el precio de los commodities”.