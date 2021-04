La soja y el trigo alcanzan nuevos valores máximos en el Mercado de Chicago

El aceite de soja cotizaba a US$ 1.356,4 y la harina a US$ 456,4 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del ao pasado.

Los precios futuros de la soja mantenan este jueves su tendencia ascendente y ya superaban el pico alcanzado en octubre de 2012 (de US$ 554 por tonelada), mientras tambin suban los del maz y el trigo exhibe un valor que no se registraba desde hace ms de un decenio, reportaron las operadoras locales.

La soja con entrega en mayo suba US$ 5,7 hasta US$ 555,8 por tonelada (es decir, 84% ms que trece meses atrs, cuando se toc el piso por el impacto de la pandemia), en una escalada ascendente acentuada desde mediados de la semana pasada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) atribuy la tendencia a “la fortaleza de los mercados al contado, cuando disminuyen los suministros de la vieja cosecha y los problemas meteorolgicos amenazan las perspectivas de las cosechas de 2021”.

En ese contexto, el aceite de soja cotizaba a US$ 1.356,4 y la harina a US$ 456,4 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del ao pasado.

Los contratos de maz anotaban por su parte un ascenso (por cuarta rueda consecutiva) de US$ 2,1 hasta US$ 248,3 la tonelada (108% ms que hace casi un ao).

La Bolsa de Rosario seal que el repunte del cereal refleja un panorama similar al que sustenta el aumento de precios de la soja.

El valor del trigo, en tanto, registraba una ganancia de US$ 2,8 hasta US$ 250,1 la tonelada, es decir, 48% ms que siete meses y medio atrs, ante “las temperaturas heladas en las llanuras y el Medio Oeste estadounidense”, concluy la BCR.