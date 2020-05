Iglesias desbocado “La superficialidad e incompetencia de Massa es notable”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias apuntó contra el presidente de la Cámara Baja tras el ensayo de sesión virtual: “¿Cómo no me voy a enojar? El nivel de superficialidad e incompetencia de Massa es notable. Es un pobre muchacho, realmente. Lo del jueves fue una metáfora de lo que es este gobierno: ¿Qué funcionó? El ‘Massapalooza’. Lo de las cámaras de televisión, el circo ese, funcionó. Ahora, para conectarme, yo tardé una hora y media”.

En diálogo con Radio de la Ciudad, sostuvo que “Massa es un irresponsable” y que “este nivel de improvisación es la que muestra el Gobierno en todo”. A la vez, volvió a pedir una sesión presencial en Diputados, pero aclaró: “Hay gente que cree que nosotros vamos, nos sentamos y hay una sesión. Nosotros somos minoría lamentablemente, es lo que votó la ciudadanía argentina. Por lo tanto, ellos que son mayoría pueden hacer lo que quieran con la Cámara”.

“Yo lamento que hayan votado eso, me hincha, no saben cuánto daría para que no sea así, pero es así. Ante eso, nosotros no podemos hacer nada”, resaltó. Y llamó a cambiar la composición del Congreso en las elecciones legislativas del próximo año: “No nos votaron. Acuérdense en 2021, en vez de tirarnos piedras, sean fiscales, hagan campaña y tratemos de juntar los votos para ser mayoría. Si nosotros fuéramos mayoría, ya estaría funcionando el Congreso”.