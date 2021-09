la técnica de ‘clonación’ para quitar votos en las elecciones rusas

El candidato del partido liberal Yábloko para las elecciones en San Petersburgo (Rusia), Boris Vishnevsky, se enfrenta en los comicios regionales a otros dos aspirantes que se llaman igual que él y que físicamente son casi idénticos, algo que está lejos de ser casualidad, pues se trata de una técnica de ‘clonación’ para tratar de quitarle votos, informa The Guardian.

Con el objetivo de que reine la confusión entre la ciudadanía, sus rivales decidieron cambiar en el registro sus nombres reales para poder presentarse a las elecciones con el mismo nombre que el favorito. Además, han transformado también su aspecto físico y en las imágenes es muy complicado distinguir quien es el Boris Vishnevsky ‘original’.

Al parecer, los nombres reales de sus contrincantes, que apenas se han dejado ver públicamente y no han hecho campaña electoral, son Víktor Bikov y Alexei Shmelev. El primero forma parte del actual Gobierno regional y de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, presidente ruso, recoge el diario ABC. Llama la atención su impresionante cambio: ha pasado de ser rubio y no tener barba, a dejarse crecer el vello facial y afeitarse la cabeza. El segundo, por su parte, era gerente de ventas de una empresa, por lo que no tendría recorrido político alguno, y también se presenta en la imagen electoral con barba y sin pelo en su cabeza.

La artimaña ha desatado las críticas del político, que ha considerado que se trata de “fraude electoral”, aunque la ley rusa no impide que los candidatos cambien sus nombres por el de otro rival cuando se aproximan los comicios. Del mismo modo, Vishnevsky ha asegurado que “todo esto se hace para desorientar a los votantes” para que “en lugar de al verdadero Vishnevsky voten a una de las falsificaciones”.

A pesar de que parece algo puntual, los candidatos ‘clones’ aparecen de forma habitual durante la época de elecciones en Rusia. En este caso, el Visknevsky ‘real’ tendrá que conformarse con que sus simpatizantes le reconozcan gracias a que es el único candidato que lleva corbata en la fotografía, como ha señalado un conocido suyo.