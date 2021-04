la técnica que ideó una enfermera para simular el contacto humano en pacientes aislados por Covid

No es lo mismo, pero se acerca a lo que perdieron al infectarse de coronavirus: el contacto humano. Una técnica creada por una enfermera brasileña logró revolucionar los centros sanitarios del país, pues simulaba el contacto para los pacientes aislados en las plantas de coronavirus del hospital.

Y es que lo sorprendente es que solo hacen falta dos cosas para aportar algo de consuelo a estos pacientes: guantes y agua caliente. En verdad, Lidiane Melo una enfermera de Río de Janeiro (Brasil), dio con esta idea en un momento de desesperación por no poder medir la saturación de un paciente.

“Su mano estaba muy fría. Lo envolví en algodón ortopédico y venda, que es una práctica prevista en enfermería, pero no funcionó. La circulación no mejoró. Pensé en mojarle la mano con agua tibia, pero debido al riesgo de contaminación, la idea no fue buena. Pensé un poco más y metí el agua tibia dentro de los guantes quirúrgicos y se lo envolví en la mano”, recuerda la sanitaria en un medio brasileño.

Lidiane Melo compartió su ‘invento’ en una foto en redes sociales que se volvió viral en cuestión de horas. “Hice este guante con agua caliente para mejorar la perfusión de mi paciente y ver mejor la saturación, y espero que sienta que tiene a alguien sosteniendo su mano”, escribió entonces.

Sanitarios de otros hospitales no tardaron en hacer lo mismo, y el país ha llegado a bautizar la técnica como la “mano de Dios”. Concretamente, el mecanismo consiste en llenar de agua caliente dos guantes desechables y atarlos alrededor de la mano del paciente.

La noticia llegó incluso hasta oídos del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que llegó a compartir la imagen en su perfil de Twitter bajo un mensaje de gratitud a los profesionales sanitarios que han constituido un pilar fundamental en esta pandemia.

“No hay palabras para expresar mi admiración por los trabajadores de salud que están en primera línea en esta pandemia y las increíbles formas que están encontrando para reconfortar a sus pacientes. ¡Hay tanto que debemos aprender de ustedes y hacer para asistiros y protegeros!“, expresó.