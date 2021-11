la tensión continuará en 2022 y el campo se vuelve a transformar en un actor crucial

La consultora va a señalar cinco factores que le permitieron al Banco Central, en el período 2020-2021, morigerar las presiones cambiarias:

Precios internacionales: para Ecolatina, en los primeros nueve meses del año los términos de intercambio aumentaron 11,5% respecto a igual período 2020 y alcanzaron el mayor nivel de la serie para un período enero-septiembre. Esto ocurrió como consecuencia de la fuerte expansión monetaria global que abarató el dólar llevando a un incremento de los precios de nuestras principales commodities de exportación. Al mismo tiempo, hubo una liquidación récord del sector agroindustrial que superará los u$s31.000 millones en 2021, mayor a todo el año previo. DEG’s: la Argentina recibió u$s4300 millones ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó por segunda vez en su historia, una asignación especial para darle liquidez a los bancos centrales de los países tras la pandemia. Contención de la demanda: el agro y los DEG’S permitieron contener la demanda de divisas en el mercado oficial al mismo tiempo que se realizaron múltiples modificaciones para ampliar las restricciones. Vencimientos de deuda no significativos: la reestructuración de la deuda privada y la extensión del plazo de pago del Club de París permitió darle un respiro a las reservas. Los pagos al FMI fueron realizados con los DEG’s del propio organismo. La crisis sanitaria impactó en el turismo emisivo: «durante la primera mitad de 2021 el déficit de la cuenta Viajes y Transporte alcanzó USD 1.000 millones, la tercera parte de igual período de 2019. No obstante, el crecimiento que mostraban los pagos al exterior de viajes y servicios de transporte de pasajeros en los últimos meses, en un marco de brecha cambiaria creciente, en parte explica la reciente medida de eliminación de las cuotas para los pasajes y estadías al exterior», explicó la consultora.

La acumulación de reservas que se había obtenido a principios de año no pudo replicarse, como se esperaba, en la segunda mitad. La retracción estacional de la oferta de agrodivisas y las tensiones cambiarias que suelen suceder en períodos electorales obligó al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios para que los dólares financieros no presionaran al alza al dólar blue- que afecta en precios-.

«De cara a fin de año, las reservas netas (contemplando el oro y excluyendo DEGs – y el pago de más de u$s1.800 al Fondo consecuentemente –) se encontrarán por debajo de los u$s4.000 M. De estas, un 90% es oro», reveló Ecolatina.

Qué pasará en 2022

Para Ecolatina, los factores antes mencionados no se repetirá en el 2022. «El rasgo más importante es que no habrá una nueva emisión de DEGs, a la vez que el margen de maniobra para continuar endureciendo el cepo al dólar oficial es limitado, ya que se restringieron muchas operaciones en 2021 y la continuidad de esta dinámica atenta contra la recuperación económica. Asimismo, la normativa cambiaria será seguramente un punto central en el marco de las negociaciones con el FMI, quien buscará algún grado de normalización -o al menos de no empeoramiento- del mercado de cambios»

En cuanto a los agrodólares, la consultora menciona que si bien las perspectivas de la campaña agrícola 2021-2022 son favorables no se prevé un nuevo salto como este año. Como un componente extra de la economía global: la FED comenzará a elevar las tasas de interés en el corto plazo que tensará las condiciones financieras globales, fortalecerá al dólar e impacta en los precios de las commodities.

En cuanto a la balanza turística, afirman que continuará en niveles mínimos por la emergencia de la pandemia en el mundo. El turismo emisivo estará desalentado «por el importante deterioro de los salarios en dólares» y al mismo tiempo, por las medidas restrictivas del BCRA.

Hasta ahora, queda claro que la única alternativa es la reprogramación de los vencimientos con el Fondo que el próximo año serán de u$s20.000 millones anuales – en el caso de que no se acuerde-. «La alternativa es una profundización de las restricciones cambiarias vigentes, algo que, como mencionamos, no iría de la mano de las eventuales condiciones negociadas con el FMI», expresó el informe.

«De todos modos, a pesar de que un acuerdo con el Fondo y un reacomodamiento de la política cambiaria podrían quitar presión sobre las reservas netas, el bajo punto de partida de éstas implica que la presión estructural continuará vigente. Las mismas serán apenas suficientes para satisfacer la demanda de divisas necesaria para el funcionamiento de la actividad económica del 2022. El aporte del agro será nuevamente crucial para evitar cualquier ajuste brusco del tipo de cambio, recomponer reservas netas y poder sobrepasar el segundo semestre», concluyó.