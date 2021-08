¿la tregua llegó para quedarse?

Mientras tanto, el economista de la UNDAV Pablo Pereira, tiene un diagnóstico bastante alentador de cara al futuro próximo: “Las dudas que puede haber respecto del dólar blue y los dólares paralelos están asociadas a la cercanía de la definición electoral a pesar de ser una elección de medio término. Sin embargo, vemos cierta calma en estos dólares alternativos y tenemos que entender el contexto. La economía argentina se encuentra en un trayecto de recuperación con la ventaja que tenemos de precios de los commodities en alza con lo cual el sector exportador argentino se beneficia con mayores ingresos de divisas. Además, el BCRA ha capturado parte de estas divisas y ha engrosado sus reservas en u$s3.000 millones desde principios de año. Esto pone al Banco Central en una posición de fortaleza para intervenir cuando sea necesario a pesar de la incertidumbre y el ruido que genera la brecha cambiaria. La calma actual en el blue y en los dólares alternativos responde a las exitosas intervenciones del Banco Central sobre estos mercados y a ingresos en recuperación pero que todavía están rezagados. Con lo cual, no es de esperar grandes sobre saltos en los distintos dólares mientras el BCRA continúe fortaleciendo sus reservas y dosificando sus intervenciones”, sentenció.

En cuanto a la brecha, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibria explica: “Después del cambio de reglas, con las nuevas regulaciones sobre el CCL, se armó una brecha dentro de la brecha, es decir, entre el CCL que está regulado, donde se pueden operar montos más acotados, versus las otros tipos de cambios. Ahora, lo que se ve en el mercado es que se consolidó una brecha, ya que el BCRA pudo estabilizar el CCL, con una brecha en torno al 75% y que los otros dólares, que habían llegado prácticamente el 90% con el oficial, ahora están relativamente estable en el 85%. Es decir, no volvieron a unirse pero hay un brecha del 75% en el CCL y los otros están un 10% arriba pero parecería que se logró una especie de tregua. En parte también porque el BCRA tuvo que poner dólares en el CCL, alrededor de u$s25 millones diarios, sobre todo desde mediados de julio para mantenerlo. Otra cuestión a tener en cuenta es que con una brecha alta comienza a funcionar lo que se denomina “puré” que es cuando los minoristas, que están habilitados, compran dólar solidario y luego lo venden al blue y sacan una diferencia, eso también le pone un coto justamente al paralelo porque un lógico arbitraje ya que los que venden generan oferta en el mercado informal. En definitiva, todo indica que la situación está mucho más contendida que semanas atrás, la única contra de todo esto es que el BCRA viene perdiendo reservas netas sobre todo desde mediados de julio”.

En la misma línea Ziccarelli agregó: “Lo dólares paralelos están en niveles muy elevados, así es que lo lógico es que tiene más para bajar que lo contrario. De todas formas, por como es este país siempre pueden estar más caros, pero en términos racionales en estos niveles tendríamos que estar tranquilos, no tendría que haber corridas. Obviamente en el marco que se viene el semestre difícil en término de dólares y que te estás acercando a una elección puede haber un poco más de volatilidad hacia adelante. En cuanto a las brechas, en principio lo ideal sería llegar, indistintamente del nivel de la brecha, a una que sea estable y mientras el BCRA no tenga problemas en el mercado mayorista eso se va a poder lograr. En realidad, hacia adelante lo que está jugando el dólar es más una carrera política hasta las elecciones. Por ahora estamos tranquilos pero no quita que en unas semanas haya movimiento”.

Por su parte, Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, remarcó: “La brecha con el dólar financiero se mantiene alta y estable, pero con un leve ascenso desde fines de julio, paso del 73% a 78%. El Banco Central tiene poder de fuego para seguir conteniéndola y no deberíamos esperar un salto en los próximos meses. Después del dólar oficial, es el que tiene más impacto en la economía real porque es por ejemplo el que usan algunas empresas para remitir utilidades al exterior. En un contexto de cepo cambiario y de cara a las elecciones el gobierno tiene herramientas para evitar convalidar un salto en el tipo de cambio oficial hasta fin de año y contener las cotizaciones del dólar financiero. Sin embargo, estos niveles de brecha cambiaria no son compatibles con una economía que impulse la inversión y pueda entrar en un sendero sostenible de crecimiento. La pregunta es cómo después de diciembre el gobierno va a lograr reducir el cepo y bajar la brecha, lo que seguramente sea también un pedido del FMI, y evite un gran salto en el tipo de cambio que alimente la inflación y golpee aún más a los salarios”.